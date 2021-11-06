https://ria.ru/20211106/gaga-1757507777.html
Леди Гага начала терять связь с реальностью на съемках фильма "Дом Гуччи"
Леди Гага начала терять связь с реальностью на съемках фильма "Дом Гуччи" - РИА Новости, 06.11.2021
Леди Гага начала терять связь с реальностью на съемках фильма "Дом Гуччи"
Актриса и певица Леди Гага, которая недавно сыграла Патрицию Реджани, экс-супругу итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи в драме Ридли Скотта "Дом Гуччи", в... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T00:29
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Актриса и певица Леди Гага, которая недавно сыграла Патрицию Реджани, экс-супругу итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи в драме Ридли Скотта "Дом Гуччи", в интервью British Vogue рассказала о психологических проблемах, возникших у нее в процессе съемок. По словам Леди Гаги, работа над фильмом длилась три года. Полтора из них она жила, как Реджани, а девять месяцев говорила с сильным итальянским акцентом. В результате актриса так глубоко погрузилась в роль, что начала терять связь с реальностью.Несмотря на трудности, Гага отметила, что лучше узнала и поняла женщину, стоящую за заговором против своего супруга. В марте 1995 года Маурицио Гуччи был застрелен киллером. Спустя три года Реджани была осуждена за организацию убийства бывшего мужа и приговорена к 26 годам лишения свободы. Считается, что она сделала это из ревности и денег. За решеткой светская львица провела лишь 18 лет. В 2016-м ее освободили в условно-досрочно за хорошее поведение. Ожидается, что обо всех этих событиях расскажут в фильме "Дом Гуччи" и, в том числе, об отношениях между Патрицей, Маурицио и его родными. Вместе с Гагой в картине снялись Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие.Премьера фильма в России была запланирована на ноябрь. Однако релиз перенесли на 2 декабря из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.
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РИА Новости
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lady gaga (стефани джерманотта), новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, джереми айронс, аль пачино, сальма хайек
Леди Гага начала терять связь с реальностью на съемках фильма "Дом Гуччи"
Леди Гага рассказала, что начала терять связь с реальностью на съемках фильма "Дом Гуччи"
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.
Актриса и певица Леди Гага, которая недавно сыграла Патрицию Реджани, экс-супругу итальянского бизнесмена Маурицио Гуччи в драме Ридли Скотта "Дом Гуччи", в интервью British Vogue рассказала
о психологических проблемах, возникших у нее в процессе съемок.
По словам Леди Гаги, работа над фильмом длилась три года. Полтора из них она жила, как Реджани, а девять месяцев говорила с сильным итальянским акцентом. В результате актриса так глубоко погрузилась в роль, что начала терять связь с реальностью.
"В какой-то момент, к концу съемок, у меня возникли некоторые психологические трудности, — призналась актриса. — Я находилась либо в своем гостиничном номере, живя и говоря как Реджани, либо была на съемочной площадке, продолжая быть ею. Помню, как однажды я поехала в Италию прогуляться. Я не делала этого около двух месяцев и запаниковала: я подумала, что оказалась на съемках фильма".
Несмотря на трудности, Гага отметила, что лучше узнала и поняла женщину, стоящую за заговором против своего супруга.
В марте 1995 года Маурицио Гуччи был застрелен киллером. Спустя три года Реджани была осуждена за организацию убийства бывшего мужа и приговорена к 26 годам лишения свободы. Считается, что она сделала это из ревности и денег. За решеткой светская львица провела лишь 18 лет. В 2016-м ее освободили в условно-досрочно за хорошее поведение.
Ожидается, что обо всех этих событиях расскажут в фильме "Дом Гуччи" и, в том числе, об отношениях между Патрицей, Маурицио и его родными.
Вместе с Гагой в картине снялись Адам Драйвер, Аль Пачино, Джаред Лето, Джереми Айронс, Сальма Хайек и другие.
Премьера фильма в России была запланирована на ноябрь. Однако релиз перенесли на 2 декабря из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса.