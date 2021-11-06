08:00 06.11.2021 (обновлено: 08:01 06.11.2021)
Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник
© AP Photo / Bob EdmeЖенщина проходит мимо плакатов с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, юго-западная Франция
© AP Photo / Bob Edme
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Выслать мигрантов, дать арабам европейские имена, запретить ислам и вернуть мужчинам право "хлопать женщин по пышным ягодицам" — такова политическая программа писателя и журналиста Эрика Земмура. Восторженные поклонники называют его "французским Трампом" и призывают баллотироваться в президенты. Но он медлит и пока выдавливает из предвыборной гонки Марин Ле Пен. Если удастся, следующая высота — Елисейский дворец.
Берберский француз
"Франция — больной человек Европы. Франция пугает и напугана. Она стала столь же убогой, как представление о боге. Французы не узнают страну. Свобода превратилась в распад, а равенство и братство — в войну всех против всех". Это выдержки из бестселлера "Французский суицид". Автор, скандальный журналист и публицист Эрик Земмур, может стать главой Пятой республики.
До голосования еще полгода, но выдвижение кандидатов в разгаре. Земмур вынашивает президентские амбиции, однако не говорит о них прямо. Недавно он участвовал в первых предвыборных дебатах и с ходу заявил: беженцы и ислам разлагают Францию.
"Я остановлю поток мигрантов. Ислам — не религия, а политика. Мусульман интересует не вера, а социальный уклад. "Халялизация" общества конкурирует тут с Гражданским кодексом", — ораторствовал Земмур.
Дошло до того, что он потребовал запретить восточные имена. Появился даже сайт, который автоматически подбирает французский аналог иностранному имени. Мухаммада предлагает называть Томасом, а Карима — Мариусом.
Досталось и феминисткам. Земмур обвинил их в "краже неотъемлемого права мужчин на флирт". "Раньше в общественном транспорте водитель мог похотливо хлопнуть по пышным ягодицам француженки. Никто не подавал на него в суд за домогательства", — горячился писатель.
Ведущий дебатов напомнил, что несколько женщин обвиняют Земмура в харассменте. Писатель назвал обвинения выдумкой. "Жду с нетерпением, когда эти впечатлительные дамы позовут меня для изнасилования", — бросил он.
Самым скандальным стало оправдывание французских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами. По мнению писателя, это спасло евреев от концлагерей. Через пару дней после дебатов в ту же студию пришли историки и показали архивные документы. Из них следовало, что французский маршал Анри Петен выдал фашистам тысячи несчастных.
Земмуру припомнили, что и сам он — из семьи алжирских евреев. Но журналист возразил: "я француз берберского происхождения".
© AP Photo / Bob EdmeЖенщина проходит мимо плаката с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, Юго-Западная Франция
© AP Photo / Bob Edme
Женщина проходит мимо плаката с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, Юго-Западная Франция
Шоумен из телевизора
Эпатажного публициста прозвали "французским Трампом". Сравнение ему не нравится — он же не миллиардер, а в большую политику собирается для защиты "белой Франции".
Много лет Земмур писал эссе в газете Le Figaro. Во всех статьях он предрекал конец "французской цивилизации" и требовал запретить въезд в Париж выходцам с Ближнего Востока и из Африки. Никто не относился к нему всерьез, а многие открыто посмеивались.
Широкую известность Земмуру принесло авторское телешоу на CNews. Он приглашал ультраправых политиков, действующих министров, агитировал выслать из страны азиатов и запретить ислам. Больше всего нападал на лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен — за предательство ультраправых идей. По мнению Земмура, в угоду мейнстриму она отказалась от борьбы за "чистоту Франции".
Ток-шоу пользовалось бешеной популярностью. В одном из выпусков публицист поддержал присоединение Крыма к России. "Путин завладел полуостровом так же, как Екатерина II, — вернул собственность. Россия — наша совесть. Единственная европейская страна, которая говорит "нет" Америке", — заявил он в эфире.
Войну в Донбассе Земмур сравнивает с разделом Польши в конце XVIII века, но "с той разницей, что у Незалежной нет давней славной истории".
"Украина мертва, однако об этом запрещено говорить. Франция, Германия и Россия собрались вокруг гроба — делают вид, что путают его с колыбелью. Тело еще дергается, но это ненадолго", — высказался он.
Земмур часто критикует Североатлантический альянс и агитирует французов покинуть организацию: "НАТО следовало распустить в 1990-м, когда не стало ни СССР, ни Варшавского блока. Организация превратилась в машину для обслуживания интересов США".
Откровенные выступления в прямом эфире сыграли с писателем злую шутку. Французские власти назвали его ток-шоу не журналистикой, а политикой. К тому же в Париже появились постеры "Земмура — в президенты". Регуляторы потребовали предоставить и его оппонентам столько же эфирного времени. Но конкуренты пока уступают в харизме.
© AFP 2021 / Bertrand Guay/PoolЛидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон на телевизионных дебатах
Лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон на телевизионных дебатах
Кандидат-спойлер
За Земмура готовы проголосовать 17 процентов избирателей. За Эммануэля Макрона — в два с половиной раза больше. Но если с действующим президентом соревноваться пока сложно, то опередить Марин Ле Пен публицисту под силу: рейтинги лидера ультраправых ползут вниз и не превышают 15 процентов. Возможно, у Земмура даже есть шансы пройти во второй тур.
В штабе Ле Пен новоиспеченного конкурента считают спойлером. Там уверены, что за ним стоят силы, заинтересованные в расколе правых. Оттягивание электората у "Национального фронта" сыграет на руку действующей власти. Разочаровавшись в дрязгах правых и левых, избиратели выступят за Макрона, предположили в штабе.
"Макрон и Ле Пен во втором туре — скучно для журналистов, потому что эти кандидаты уже известны. А Земмур — нечто новое. Интерес гарантирован. Но соцопросы не измеряют процент тех, кто не придет на выборы", — заявила сама Ле Пен.
Интригу добавил основатель "Национального фронта" и отец Марин — Жан-Мари Ле Пен. Он демонстративно встал на сторону Земмура и раскритиковал дочь за отход от принципов ультраправых. Впрочем, родственники не общаются много лет. В 2011-м Марин отстранила отца от управления партией из-за чрезмерно радикальных взглядов. Он поддерживал гомофобию, антисемитизм, ксенофобию, выступал против мигрантов и феминисток. Сегодня эти идеи на вооружении у Земмура.
Конкурентом публициста от левых сил станет лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. Он уже участвовал в двух президентских кампаниях, однако ни разу не прошел во второй тур. Меланшона упрекают в популизме, тем не менее альтернатив ему нет.
Как и Марин Ле Пен, Меланшон призывает республику покинуть общеевропейский дом. До Brexit это находило отклик, но сейчас все изменилось. Французов напугали проблемы с поставками еды и бензина, возникшие у британцев после развода с Брюсселем. Желающих последовать примеру соседей мало.
© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Марин Ле Пен на вечернем мероприятии по итогам голосования во время второго тура президентских выборов во Франции
Лидер политической партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Марин Ле Пен на вечернем мероприятии по итогам голосования во время второго тура президентских выборов во Франции
Макрона по-прежнему считают центристом. И хотя президента много критикуют, его повестка кажется гражданам менее радикальной. На днях он представил план модернизации "Франция-2030", по сути — предвыборную программу второго срока. Новая пятилетка посвящена инновациям и цифровизации страны.
"Популисты в политике — страсть французов. Они искренне очаровываются, и те проходят во второй тур. Потом журналисты и общественники бьют во все колокола и призывают спасти Пятую республику от краснобаев и лжецов. Так было с Жан-Мари Ле Пеном, потом с Марин. Ситуация повторяется и с Земмуром. Сейчас стадия очарования, перед вторым туром начнется паника", — говорит французский политолог Жан Виардо.
Стремительный рост популярности Земмура он объясняет тем, что журналист больше десяти лет мелькает в телевизоре: "Работа помогает ему улавливать настроения аудитории и давить в эфире на болевые точки. А нелегальные мигранты, исламизм — всегда на острие общественного внимания. Вот его рейтинги и растут".
По мнению политолога, Макрон переизберется на второй срок, однако кампания, возможно, будет полна сюрпризов.
Научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Тимофеев согласен, что фаворитом, несмотря ни на что, остается Макрон.
"Его президентство совпало с чередой международных кризисов. Это и пандемия, и разногласия внутри НАТО при Трампе. Но он неплохо справляется. В стране снимают коронавирусные ограничения, темпы вакцинации высокие. Заслуга Макрона и в том, что вместе с Меркель он разработал план спасения экономики Евросоюза после карантина", —объясняет Тимофеев.
И напоминает: французский лидер — один из немногих в Европе, кто выступает за диалог с Москвой. На фоне санкций ЕС и ужесточения антироссийской риторики, добавляет эксперт, призывы Макрона дорогого стоят.
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон