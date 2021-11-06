https://ria.ru/20211106/frantsiya-1757548189.html

Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник

Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник - РИА Новости, 06.11.2021

Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник

Выслать мигрантов, дать арабам европейские имена, запретить ислам и вернуть мужчинам право "хлопать женщин по пышным ягодицам" — такова политическая программа... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T08:00

2021-11-06T08:00

2021-11-06T08:01

в мире

украина

республика крым

африка

франция

владимир путин

нато

российская академия наук

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Выслать мигрантов, дать арабам европейские имена, запретить ислам и вернуть мужчинам право "хлопать женщин по пышным ягодицам" — такова политическая программа писателя и журналиста Эрика Земмура. Восторженные поклонники называют его "французским Трампом" и призывают баллотироваться в президенты. Но он медлит и пока выдавливает из предвыборной гонки Марин Ле Пен. Если удастся, следующая высота — Елисейский дворец.Берберский француз"Франция — больной человек Европы. Франция пугает и напугана. Она стала столь же убогой, как представление о боге. Французы не узнают страну. Свобода превратилась в распад, а равенство и братство — в войну всех против всех". Это выдержки из бестселлера "Французский суицид". Автор, скандальный журналист и публицист Эрик Земмур, может стать главой Пятой республики.До голосования еще полгода, но выдвижение кандидатов в разгаре. Земмур вынашивает президентские амбиции, однако не говорит о них прямо. Недавно он участвовал в первых предвыборных дебатах и с ходу заявил: беженцы и ислам разлагают Францию."Я остановлю поток мигрантов. Ислам — не религия, а политика. Мусульман интересует не вера, а социальный уклад. "Халялизация" общества конкурирует тут с Гражданским кодексом", — ораторствовал Земмур.Дошло до того, что он потребовал запретить восточные имена. Появился даже сайт, который автоматически подбирает французский аналог иностранному имени. Мухаммада предлагает называть Томасом, а Карима — Мариусом.Досталось и феминисткам. Земмур обвинил их в "краже неотъемлемого права мужчин на флирт". "Раньше в общественном транспорте водитель мог похотливо хлопнуть по пышным ягодицам француженки. Никто не подавал на него в суд за домогательства", — горячился писатель.Ведущий дебатов напомнил, что несколько женщин обвиняют Земмура в харассменте. Писатель назвал обвинения выдумкой. "Жду с нетерпением, когда эти впечатлительные дамы позовут меня для изнасилования", — бросил он.Самым скандальным стало оправдывание французских коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами. По мнению писателя, это спасло евреев от концлагерей. Через пару дней после дебатов в ту же студию пришли историки и показали архивные документы. Из них следовало, что французский маршал Анри Петен выдал фашистам тысячи несчастных.Земмуру припомнили, что и сам он — из семьи алжирских евреев. Но журналист возразил: "я француз берберского происхождения".Шоумен из телевизораЭпатажного публициста прозвали "французским Трампом". Сравнение ему не нравится — он же не миллиардер, а в большую политику собирается для защиты "белой Франции".Много лет Земмур писал эссе в газете Le Figaro. Во всех статьях он предрекал конец "французской цивилизации" и требовал запретить въезд в Париж выходцам с Ближнего Востока и из Африки. Никто не относился к нему всерьез, а многие открыто посмеивались.Широкую известность Земмуру принесло авторское телешоу на CNews. Он приглашал ультраправых политиков, действующих министров, агитировал выслать из страны азиатов и запретить ислам. Больше всего нападал на лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен — за предательство ультраправых идей. По мнению Земмура, в угоду мейнстриму она отказалась от борьбы за "чистоту Франции".Ток-шоу пользовалось бешеной популярностью. В одном из выпусков публицист поддержал присоединение Крыма к России. "Путин завладел полуостровом так же, как Екатерина II, — вернул собственность. Россия — наша совесть. Единственная европейская страна, которая говорит "нет" Америке", — заявил он в эфире.Войну в Донбассе Земмур сравнивает с разделом Польши в конце XVIII века, но "с той разницей, что у Незалежной нет давней славной истории"."Украина мертва, однако об этом запрещено говорить. Франция, Германия и Россия собрались вокруг гроба — делают вид, что путают его с колыбелью. Тело еще дергается, но это ненадолго", — высказался он.Земмур часто критикует Североатлантический альянс и агитирует французов покинуть организацию: "НАТО следовало распустить в 1990-м, когда не стало ни СССР, ни Варшавского блока. Организация превратилась в машину для обслуживания интересов США".Откровенные выступления в прямом эфире сыграли с писателем злую шутку. Французские власти назвали его ток-шоу не журналистикой, а политикой. К тому же в Париже появились постеры "Земмура — в президенты". Регуляторы потребовали предоставить и его оппонентам столько же эфирного времени. Но конкуренты пока уступают в харизме.Кандидат-спойлерЗа Земмура готовы проголосовать 17 процентов избирателей. За Эммануэля Макрона — в два с половиной раза больше. Но если с действующим президентом соревноваться пока сложно, то опередить Марин Ле Пен публицисту под силу: рейтинги лидера ультраправых ползут вниз и не превышают 15 процентов. Возможно, у Земмура даже есть шансы пройти во второй тур.В штабе Ле Пен новоиспеченного конкурента считают спойлером. Там уверены, что за ним стоят силы, заинтересованные в расколе правых. Оттягивание электората у "Национального фронта" сыграет на руку действующей власти. Разочаровавшись в дрязгах правых и левых, избиратели выступят за Макрона, предположили в штабе."Макрон и Ле Пен во втором туре — скучно для журналистов, потому что эти кандидаты уже известны. А Земмур — нечто новое. Интерес гарантирован. Но соцопросы не измеряют процент тех, кто не придет на выборы", — заявила сама Ле Пен.Интригу добавил основатель "Национального фронта" и отец Марин — Жан-Мари Ле Пен. Он демонстративно встал на сторону Земмура и раскритиковал дочь за отход от принципов ультраправых. Впрочем, родственники не общаются много лет. В 2011-м Марин отстранила отца от управления партией из-за чрезмерно радикальных взглядов. Он поддерживал гомофобию, антисемитизм, ксенофобию, выступал против мигрантов и феминисток. Сегодня эти идеи на вооружении у Земмура.Конкурентом публициста от левых сил станет лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон. Он уже участвовал в двух президентских кампаниях, однако ни разу не прошел во второй тур. Меланшона упрекают в популизме, тем не менее альтернатив ему нет.Как и Марин Ле Пен, Меланшон призывает республику покинуть общеевропейский дом. До Brexit это находило отклик, но сейчас все изменилось. Французов напугали проблемы с поставками еды и бензина, возникшие у британцев после развода с Брюсселем. Желающих последовать примеру соседей мало.Макрона по-прежнему считают центристом. И хотя президента много критикуют, его повестка кажется гражданам менее радикальной. На днях он представил план модернизации "Франция-2030", по сути — предвыборную программу второго срока. Новая пятилетка посвящена инновациям и цифровизации страны."Популисты в политике — страсть французов. Они искренне очаровываются, и те проходят во второй тур. Потом журналисты и общественники бьют во все колокола и призывают спасти Пятую республику от краснобаев и лжецов. Так было с Жан-Мари Ле Пеном, потом с Марин. Ситуация повторяется и с Земмуром. Сейчас стадия очарования, перед вторым туром начнется паника", — говорит французский политолог Жан Виардо.Стремительный рост популярности Земмура он объясняет тем, что журналист больше десяти лет мелькает в телевизоре: "Работа помогает ему улавливать настроения аудитории и давить в эфире на болевые точки. А нелегальные мигранты, исламизм — всегда на острие общественного внимания. Вот его рейтинги и растут".По мнению политолога, Макрон переизберется на второй срок, однако кампания, возможно, будет полна сюрпризов.Научный сотрудник ИМЭМО РАН Павел Тимофеев согласен, что фаворитом, несмотря ни на что, остается Макрон."Его президентство совпало с чередой международных кризисов. Это и пандемия, и разногласия внутри НАТО при Трампе. Но он неплохо справляется. В стране снимают коронавирусные ограничения, темпы вакцинации высокие. Заслуга Макрона и в том, что вместе с Меркель он разработал план спасения экономики Евросоюза после карантина", —объясняет Тимофеев.И напоминает: французский лидер — один из немногих в Европе, кто выступает за диалог с Москвой. На фоне санкций ЕС и ужесточения антироссийской риторики, добавляет эксперт, призывы Макрона дорогого стоят.

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африка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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