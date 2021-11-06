Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211106/fishing-1757853098.html
Эксперт назвал основной способ кражи денег у клиентов российских банков
Эксперт назвал основной способ кражи денег у клиентов российских банков - РИА Новости, 06.11.2021
Эксперт назвал основной способ кражи денег у клиентов российских банков
Фишинг является в настоящее время одним из основных способов мошенников кражи денег у банковских клиентов, заявил РИА Новости эксперт по информационной... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T08:05
2021-11-06T08:05
общество
технологии
втб
анатолий печатников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_189:0:3567:1900_1920x0_80_0_0_9376d305184cb4e9f59d23b851580d75.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фишинг является в настоящее время одним из основных способов мошенников кражи денег у банковских клиентов, заявил РИА Новости эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев."Один из основных способов кражи средств у клиентов банка — это фишинг. Злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации атаки, сообщить требуемые данные для вывода средств и так далее", - заявил эксперт.Ранее в ноябре зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что число мошеннических атак на клиентов банка за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. При чем, доля социнженерии снижается, а фишинга, наоборот, растет.Казанцев дал несколько советов, как защититься от взлома приложения. Клиент банка должен скачивать приложения из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников, которые пытаются получить личную информацию. Нужно поддерживать контакт со службой поддержки мобильного банка, специалисты которой ознакомят пользователей с функциями безопасности приложения, а также сообщат о возможных угрозах.Эксперт рекомендует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, вход по отпечатку пальца, настроить оповещения по электронной почте, а также в самом приложении для мониторинга мошеннической деятельности. С их помощью клиент будет мгновенно получать уведомление о любых операциях с его аккаунтом и счетами, что поможет оперативно устранить проблему, пояснил он.И, наконец, Казанцев предостерегает от отправки финансовой и иной конфиденциальной информации по каналам, которые могут быть перехвачены злоумышленниками (социальные сети, подключение к общественному Wi-Fi и так далее)."Если банковские данные все же стали известны третьим лицам, то необходимо в срочном порядке связаться с банком для блокировки карты — так, злоумышленник не сможет совершить какие-либо операции с картой", - заключил он.
https://ria.ru/20211105/karta-1757761342.html
https://ria.ru/20211004/platezhi-1752916510.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587322579_611:0:3144:1900_1920x0_80_0_0_071b99eb4dbc1eab95e40d444326eb39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, втб, анатолий печатников
08:05 06.11.2021
 
Эксперт назвал основной способ кражи денег у клиентов российских банков

Эксперт рассказал, что основным способом кражи денег у клиентов банков является фишинг

© Depositphotos / leungchopanПокупка в интернете с помощью банковской карты
Покупка в интернете с помощью банковской карты - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Depositphotos / leungchopan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Фишинг является в настоящее время одним из основных способов мошенников кражи денег у банковских клиентов, заявил РИА Новости эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Артем Казанцев.
"Один из основных способов кражи средств у клиентов банка — это фишинг. Злоумышленник присылает СМС-сообщения от имени банка с просьбой перейти по вредоносной ссылке, убеждая таким образом жертву скачать вредоносное ПО для реализации атаки, сообщить требуемые данные для вывода средств и так далее", - заявил эксперт.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 01:16
Юрист объяснил, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги
Ранее в ноябре зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что число мошеннических атак на клиентов банка за девять месяцев этого года выросло в 1,5 раза, каждый седьмой случай носит гибридный характер, то есть злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга. При чем, доля социнженерии снижается, а фишинга, наоборот, растет.
Казанцев дал несколько советов, как защититься от взлома приложения. Клиент банка должен скачивать приложения из доверенных источников, остерегаться фишинговых электронных писем от мошенников, которые пытаются получить личную информацию. Нужно поддерживать контакт со службой поддержки мобильного банка, специалисты которой ознакомят пользователей с функциями безопасности приложения, а также сообщат о возможных угрозах.
Эксперт рекомендует использовать более сложные комбинации паролей для доступа к мобильному банку, включить двухфакторную аутентификацию, например, вход по отпечатку пальца, настроить оповещения по электронной почте, а также в самом приложении для мониторинга мошеннической деятельности. С их помощью клиент будет мгновенно получать уведомление о любых операциях с его аккаунтом и счетами, что поможет оперативно устранить проблему, пояснил он.
И, наконец, Казанцев предостерегает от отправки финансовой и иной конфиденциальной информации по каналам, которые могут быть перехвачены злоумышленниками (социальные сети, подключение к общественному Wi-Fi и так далее).
"Если банковские данные все же стали известны третьим лицам, то необходимо в срочном порядке связаться с банком для блокировки карты — так, злоумышленник не сможет совершить какие-либо операции с картой", - заключил он.
Испытания терминала оплаты услуг по технологии PayPass - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
4 октября, 01:16
Юрист объяснил, чем опасны платежи с чужой банковской карты
 
ОбществоТехнологииВТБАнатолий Печатников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:06Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейца
12:05На промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллон
12:04Несколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьются
12:03Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"
11:58Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
11:55Обстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной
11:53"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за Крыма
11:51Саакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасности
11:46Полиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборов
11:39В Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:36Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:34В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19
11:33В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусом
11:32В России за сутки умерли 1188 больных COVID-19
11:31В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
11:27Власти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте
11:25В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолета
11:16В аэропорту Стамбула отменили рейсы
11:15Россияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусств
11:13Репортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе
Лента новостейМолния
Пассажир поезда "Москва — Адлер" ранил полицейского и росгвардейцаНа промплощадке в Екатеринбурге взорвался газовый баллонНесколько сотрудников скорой в ЕАО, заявивших об увольнении, привьютсяУченые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНРОбстрелявший больницу на Урале мужчина написал явку с повинной"Своя цирковая реальность": болгары высмеяли протесты Украины из-за КрымаСаакашвили планирует госпереворот, заявили в службе госбезопасностиПолиция Никарагуа не предвидит новых беспорядков из-за выборовВ Крыму выявили новый максимум случаев заражения коронавирусомОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки выписали 29 201 переболевшего COVID-19В Москве выявили 6880 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки умерли 1188 больных COVID-19В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусомВласти Татарстана вводят QR-коды на проезд в общественном транспорте В Испании пассажиры из Марокко сбежали из самолетаВ аэропорту Стамбула отменили рейсыРоссияне смогут бесплатно получить второе образование в области искусствРепортеры в Афганистане рассказали о трудностях в работе