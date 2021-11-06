https://ria.ru/20211106/elektroenergiya-1757856401.html
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину - РИА Новости, 06.11.2021
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T09:09
2021-11-06T09:09
2021-11-06T10:34
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МИНСК, 6 ноя — РИА Новости. Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики."Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", — говорится в заявлении ведомства.График поставок сформирован с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html
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в мире, украина, белоруссия, министерство энергетики белоруссии
09:09 06.11.2021 (обновлено: 10:34 06.11.2021)
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину
Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину на ноябрь