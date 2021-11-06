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В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек
В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 06.11.2021
В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек
ДТП с участием рейсового автобуса произошло под Севастополем, погиб один человек, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T18:45
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происшествия
севастополь
солнечный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса произошло под Севастополем, погиб один человек, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю.ДТП произошло в 14.31 в субботу на автодороге Андреевка – Солнечный под Севастополем, сообщил в полиции. По данным ведомства, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом."В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте, водитель и 4 пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.Прокуратура Севастополя организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием.
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происшествия, севастополь, солнечный, volkswagen group
18:45 06.11.2021
 
В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек

Один человек погиб, пятеро травмированы в ДТП с участием рейсового автобуса в Севастополе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса произошло под Севастополем, погиб один человек, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю.
ДТП произошло в 14.31 в субботу на автодороге Андреевка – Солнечный под Севастополем, сообщил в полиции. По данным ведомства, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом.
"В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте, водитель и 4 пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.
Прокуратура Севастополя организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием.
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ПроисшествияСевастопольСолнечныйVolkswagen Group
 
 
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