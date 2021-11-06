https://ria.ru/20211106/dtp-1757892274.html

В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек

В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек - РИА Новости, 06.11.2021

В Севастополе в ДТП с автобусом погиб человек

ДТП с участием рейсового автобуса произошло под Севастополем, погиб один человек, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T18:45

2021-11-06T18:45

2021-11-06T18:45

происшествия

севастополь

солнечный

volkswagen group

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости. ДТП с участием рейсового автобуса произошло под Севастополем, погиб один человек, пятеро пострадали, сообщила пресс-служба МВД по Севастополю.ДТП произошло в 14.31 в субботу на автодороге Андреевка – Солнечный под Севастополем, сообщил в полиции. По данным ведомства, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом."В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте, водитель и 4 пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.Прокуратура Севастополя организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с дорожно-транспортным происшествием.

https://ria.ru/20210728/poezd-1743259307.html

севастополь

солнечный

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, солнечный, volkswagen group