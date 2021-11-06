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В Красноярском крае опрокинулся автобус с рабочими
В Красноярском крае опрокинулся автобус с рабочими - РИА Новости, 06.11.2021
В Красноярском крае опрокинулся автобус с рабочими
Вахтовый автобус с рабочими золотодобывающего рудника опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края, более 20 человек доставлены для осмотра в... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:14
2021-11-06T15:14
2021-11-06T15:15
происшествия
северо-енисейский район
красноярский край
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вахтовый автобус с рабочими золотодобывающего рудника опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края, более 20 человек доставлены для осмотра в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате съезда в кювет вахтового автобуса произошло его опрокидывание. По предварительным данным, 23 человека доставлены для осмотра в лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.По его словам, в вахтовом автобусе, по предварительным данным, находились 25 рабочих золотодобывающего рудника. Обстоятельства ДТП выясняются.
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происшествия, северо-енисейский район, красноярский край
15:14 06.11.2021 (обновлено: 15:15 06.11.2021)
В Красноярском крае опрокинулся автобус с рабочими
В Красноярском крае опрокинулся вахтовый автобус с рабочими золотодобывающего рудника