https://ria.ru/20211106/dtp-1757880044.html

В Красноярском крае опрокинулся автобус с рабочими

В Красноярском крае опрокинулся автобус с рабочими - РИА Новости, 06.11.2021

В Красноярском крае опрокинулся автобус с рабочими

Вахтовый автобус с рабочими золотодобывающего рудника опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края, более 20 человек доставлены для осмотра в... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T15:14

2021-11-06T15:14

2021-11-06T15:15

происшествия

северо-енисейский район

красноярский край

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вахтовый автобус с рабочими золотодобывающего рудника опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края, более 20 человек доставлены для осмотра в больницу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В результате съезда в кювет вахтового автобуса произошло его опрокидывание. По предварительным данным, 23 человека доставлены для осмотра в лечебные учреждения", - сказал собеседник агентства.По его словам, в вахтовом автобусе, по предварительным данным, находились 25 рабочих золотодобывающего рудника. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20211030/avtobus-1757031433.html

северо-енисейский район

красноярский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, северо-енисейский район, красноярский край