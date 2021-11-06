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Эксперт рассказала, как выбрать дрон начинающему пользователю
Эксперт рассказала, как выбрать дрон начинающему пользователю - РИА Новости, 06.11.2021
Эксперт рассказала, как выбрать дрон начинающему пользователю
При выборе дрона новичку стоит обратить внимание на время работы от батареи и наличие системы возврата на стартовую точку, а также на то, разрешено ли... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T08:42
2021-11-06T08:42
технологии
apple iphone
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. При выборе дрона новичку стоит обратить внимание на время работы от батареи и наличие системы возврата на стартовую точку, а также на то, разрешено ли использование модели на территории конкретной страны, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории беспилотных технологий Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис Ксения Шашкина.Отвечая на вопрос, на что обратить внимание при покупке дрона, Шашкина отметила, что все зависит от цели: "Если ищете дрон для новичка-любителя, посмотрите на время работы от батареи. Если вы боитесь, что можете не справиться с управлением на дальних полетах, в идеале взять дрон DJI с системой возврата на стартовую точку".По мнению эксперта, у официальных представителей лучше брать дрон на территории страны, в пределах которой планируется им пользоваться. Например, DJI подстраивает прошивку и комплектующие под законы страны, в которой их продают. При ввозе дрона в РФ надо проверить, не входит ли он в список запрещенных на ввоз моделей. Также надо обратить внимание на прилагающееся оборудование, оно тоже может быть запрещено на ввоз по решению Евразийского экономического союза.Шашкина считает, что при выборе формата покупки - онлайн или офлайн - необходимо учесть несколько факторов: "Если речь идет о покупке у производителя, то разницы нет. У перекупов брать чаще всего дороже, потому что вместе с ними идет посредничество в гарантийном обслуживании между вами и официальным представителем. Тем более сейчас нередки случаи подделки аппаратов и замены деталей, так что будьте внимательнее, покупая дрон с рук".Эксперт отметила, что можно выбрать и бывший в употреблении дрон: "Эта отрасль очень активно развивается и многие владельцы дронов гонятся за новинками, как владельцы iPhone. Но если не хватает денег на новый дрон с нужными характеристиками, можно взять и с рук, эта практика очень распространена, особенно на Западе. Основными площадками для продажи б/у дронов являются eBay и DroneTrader".При покупке б/у дрона в первую очередь, по словам Шашкинкой, необходимо проверить целостность конструкции, вместимость батареи, попросить владельца продемонстрировать полет в разных режимах. "Если у дрона в комплекте идут FPV очки или пульт, проверьте их работу на месте. Маленький хак: на большом количестве дронов есть индикатор контакта с водой, окрашивающийся в розовый от воды. Если на понравившемся дроне он есть и он окрашен, то лучше не брать из-за возможных повреждений электроники", - сказала эксперт.
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технологии, apple iphone, евразийский экономический союз, россия
08:42 06.11.2021
 
Эксперт рассказала, как выбрать дрон начинающему пользователю

Эксперт рассказала, на что надо обратить внимание при выборе модели дрона

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДемонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов
Демонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. При выборе дрона новичку стоит обратить внимание на время работы от батареи и наличие системы возврата на стартовую точку, а также на то, разрешено ли использование модели на территории конкретной страны, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории беспилотных технологий Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис Ксения Шашкина.
Отвечая на вопрос, на что обратить внимание при покупке дрона, Шашкина отметила, что все зависит от цели: "Если ищете дрон для новичка-любителя, посмотрите на время работы от батареи. Если вы боитесь, что можете не справиться с управлением на дальних полетах, в идеале взять дрон DJI с системой возврата на стартовую точку".
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По мнению эксперта, у официальных представителей лучше брать дрон на территории страны, в пределах которой планируется им пользоваться. Например, DJI подстраивает прошивку и комплектующие под законы страны, в которой их продают. При ввозе дрона в РФ надо проверить, не входит ли он в список запрещенных на ввоз моделей. Также надо обратить внимание на прилагающееся оборудование, оно тоже может быть запрещено на ввоз по решению Евразийского экономического союза.
Шашкина считает, что при выборе формата покупки - онлайн или офлайн - необходимо учесть несколько факторов: "Если речь идет о покупке у производителя, то разницы нет. У перекупов брать чаще всего дороже, потому что вместе с ними идет посредничество в гарантийном обслуживании между вами и официальным представителем. Тем более сейчас нередки случаи подделки аппаратов и замены деталей, так что будьте внимательнее, покупая дрон с рук".
Эксперт отметила, что можно выбрать и бывший в употреблении дрон: "Эта отрасль очень активно развивается и многие владельцы дронов гонятся за новинками, как владельцы iPhone. Но если не хватает денег на новый дрон с нужными характеристиками, можно взять и с рук, эта практика очень распространена, особенно на Западе. Основными площадками для продажи б/у дронов являются eBay и DroneTrader".
При покупке б/у дрона в первую очередь, по словам Шашкинкой, необходимо проверить целостность конструкции, вместимость батареи, попросить владельца продемонстрировать полет в разных режимах. "Если у дрона в комплекте идут FPV очки или пульт, проверьте их работу на месте. Маленький хак: на большом количестве дронов есть индикатор контакта с водой, окрашивающийся в розовый от воды. Если на понравившемся дроне он есть и он окрашен, то лучше не брать из-за возможных повреждений электроники", - сказала эксперт.
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ТехнологииApple iPhoneЕвразийский экономический союзРоссия
 
 
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