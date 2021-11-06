https://ria.ru/20211106/drony-1757854726.html

Эксперт рассказала, как выбрать дрон начинающему пользователю

Эксперт рассказала, как выбрать дрон начинающему пользователю - РИА Новости, 06.11.2021

Эксперт рассказала, как выбрать дрон начинающему пользователю

При выборе дрона новичку стоит обратить внимание на время работы от батареи и наличие системы возврата на стартовую точку, а также на то, разрешено ли... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T08:42

2021-11-06T08:42

2021-11-06T08:42

технологии

apple iphone

евразийский экономический союз

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. При выборе дрона новичку стоит обратить внимание на время работы от батареи и наличие системы возврата на стартовую точку, а также на то, разрешено ли использование модели на территории конкретной страны, сообщила РИА Новости руководитель лаборатории беспилотных технологий Центра компетенций НТИ "Технологии компонентов робототехники и мехатроники" на базе Университета Иннополис Ксения Шашкина.Отвечая на вопрос, на что обратить внимание при покупке дрона, Шашкина отметила, что все зависит от цели: "Если ищете дрон для новичка-любителя, посмотрите на время работы от батареи. Если вы боитесь, что можете не справиться с управлением на дальних полетах, в идеале взять дрон DJI с системой возврата на стартовую точку".По мнению эксперта, у официальных представителей лучше брать дрон на территории страны, в пределах которой планируется им пользоваться. Например, DJI подстраивает прошивку и комплектующие под законы страны, в которой их продают. При ввозе дрона в РФ надо проверить, не входит ли он в список запрещенных на ввоз моделей. Также надо обратить внимание на прилагающееся оборудование, оно тоже может быть запрещено на ввоз по решению Евразийского экономического союза.Шашкина считает, что при выборе формата покупки - онлайн или офлайн - необходимо учесть несколько факторов: "Если речь идет о покупке у производителя, то разницы нет. У перекупов брать чаще всего дороже, потому что вместе с ними идет посредничество в гарантийном обслуживании между вами и официальным представителем. Тем более сейчас нередки случаи подделки аппаратов и замены деталей, так что будьте внимательнее, покупая дрон с рук".Эксперт отметила, что можно выбрать и бывший в употреблении дрон: "Эта отрасль очень активно развивается и многие владельцы дронов гонятся за новинками, как владельцы iPhone. Но если не хватает денег на новый дрон с нужными характеристиками, можно взять и с рук, эта практика очень распространена, особенно на Западе. Основными площадками для продажи б/у дронов являются eBay и DroneTrader".При покупке б/у дрона в первую очередь, по словам Шашкинкой, необходимо проверить целостность конструкции, вместимость батареи, попросить владельца продемонстрировать полет в разных режимах. "Если у дрона в комплекте идут FPV очки или пульт, проверьте их работу на месте. Маленький хак: на большом количестве дронов есть индикатор контакта с водой, окрашивающийся в розовый от воды. Если на понравившемся дроне он есть и он окрашен, то лучше не брать из-за возможных повреждений электроники", - сказала эксперт.

https://ria.ru/20211101/avtomobil-1757153541.html

https://ria.ru/20200618/1573077943.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple iphone, евразийский экономический союз, россия