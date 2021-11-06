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https://ria.ru/20211106/draka-1757879261.html
В Лыткарино три человека пострадали во время драки
В Лыткарино три человека пострадали во время драки - РИА Новости, 06.11.2021
В Лыткарино три человека пострадали во время драки
Три человека пострадали в результате конфликта в подмосковном Лыткарино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T15:06
2021-11-06T15:49
происшествия
лыткарино
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате конфликта в подмосковном Лыткарино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Согласно данным, 31 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестные избивают мужчину."Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на улице Ленина в Лыткарино между группой граждан произошёл конфликт, в результате которого трое участников обратились в медучреждение", - сказал собеседник.Он добавил, что по данному факту полиция сейчас проводит проверку.Помимо этого, в пресс-службе СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Московской области доложить об обстоятельствах нападения на мужчину, которого жестоко избили несколько мужчин из-за сделанного замечания."При наличии оснований поручено ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в свое производство. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211021/draka-1755509719.html
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лыткарино
московская область (подмосковье)
россия
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Группа людей напала на местного жителя в Лыткарино. Кадры с камеры слежения
Группа людей напала на местного жителя в Лыткарино. Кадры с камеры слежения
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происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:06 06.11.2021 (обновлено: 15:49 06.11.2021)
 
В Лыткарино три человека пострадали во время драки

В Лыткарино три человека пострадали во время драки, полиция проводит проверку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате конфликта в подмосковном Лыткарино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.
Согласно данным, 31 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестные избивают мужчину.
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"Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на улице Ленина в Лыткарино между группой граждан произошёл конфликт, в результате которого трое участников обратились в медучреждение", - сказал собеседник.
Он добавил, что по данному факту полиция сейчас проводит проверку.
Помимо этого, в пресс-службе СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Московской области доложить об обстоятельствах нападения на мужчину, которого жестоко избили несколько мужчин из-за сделанного замечания.
"При наличии оснований поручено ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в свое производство. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияЛыткариноМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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