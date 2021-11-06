https://ria.ru/20211106/draka-1757879261.html

В Лыткарино три человека пострадали во время драки

В Лыткарино три человека пострадали во время драки - РИА Новости, 06.11.2021

В Лыткарино три человека пострадали во время драки

Три человека пострадали в результате конфликта в подмосковном Лыткарино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T15:06

2021-11-06T15:06

2021-11-06T15:49

происшествия

лыткарино

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Три человека пострадали в результате конфликта в подмосковном Лыткарино, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД.Согласно данным, 31 октября в полицию поступило сообщение, что неизвестные избивают мужчину."Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что на улице Ленина в Лыткарино между группой граждан произошёл конфликт, в результате которого трое участников обратились в медучреждение", - сказал собеседник.Он добавил, что по данному факту полиция сейчас проводит проверку.Помимо этого, в пресс-службе СК РФ сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ по Московской области доложить об обстоятельствах нападения на мужчину, которого жестоко избили несколько мужчин из-за сделанного замечания."При наличии оснований поручено ходатайствовать о передаче материалов из органов МВД в свое производство. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211021/draka-1755509719.html

https://ria.ru/20211106/zaderzhannye-1757876517.html

лыткарино

московская область (подмосковье)

россия

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Группа людей напала на местного жителя в Лыткарино. Кадры с камеры слежения Группа людей напала на местного жителя в Лыткарино. Кадры с камеры слежения 2021-11-06T15:06 true PT1M31S

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происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия