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Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса
Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса - РИА Новости, 06.11.2021
Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершают экспертизу новой лекарственной формы вакцины от COVID-19. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:33
2021-11-06T17:33
2021-11-06T23:03
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершают экспертизу новой лекарственной формы вакцины от COVID-19.Он также подчеркнул, что важно защитить от болезни несовершеннолетних."Сегодня идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растёт число обращений в связи с подъемом заболеваемости. Важно обеспечить защиту ребёнка", — сказал министр.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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17:33 06.11.2021 (обновлено: 23:03 06.11.2021)
Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса
Мурашко: экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19 для детей завершается