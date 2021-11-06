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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211106/deti-1757887508.html
Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса
Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса - РИА Новости, 06.11.2021
Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершают экспертизу новой лекарственной формы вакцины от COVID-19. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T17:33
2021-11-06T23:03
распространение коронавируса
общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
михаил мурашко
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершают экспертизу новой лекарственной формы вакцины от COVID-19.Он также подчеркнул, что важно защитить от болезни несовершеннолетних."Сегодня идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растёт число обращений в связи с подъемом заболеваемости. Важно обеспечить защиту ребёнка", — сказал министр.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, россия
17:33 06.11.2021 (обновлено: 23:03 06.11.2021)
 
Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса

Мурашко: экспертиза новой лекарственной формы вакцины от COVID-19 для детей завершается

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота прививочного кабинета детской поликлиники
Работа прививочного кабинета детской поликлиники - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершают экспертизу новой лекарственной формы вакцины от COVID-19.
Он также подчеркнул, что важно защитить от болезни несовершеннолетних.
"Сегодня идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растёт число обращений в связи с подъемом заболеваемости. Важно обеспечить защиту ребёнка", — сказал министр.
В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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28 октября, 17:59Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Михаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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