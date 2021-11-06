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Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса

Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса - РИА Новости, 06.11.2021

Мурашко рассказал об экспертизе новой детской вакцины от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершают экспертизу новой лекарственной формы вакцины от COVID-19. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T17:33

2021-11-06T17:33

2021-11-06T23:03

распространение коронавируса

общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

михаил мурашко

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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РЯЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершают экспертизу новой лекарственной формы вакцины от COVID-19.Он также подчеркнул, что важно защитить от болезни несовершеннолетних."Сегодня идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. Мы ожидаем, что в ближайшее время это будет доступно, поскольку растёт число обращений в связи с подъемом заболеваемости. Важно обеспечить защиту ребёнка", — сказал министр.В последние недели в России растет заболеваемость COVID-19 — число новых случаев и летальных исходов практически ежедневно обновляет максимумы. Чтобы остановить распространение инфекции, указом президента дни с 30 октября по 7 ноября объявили нерабочими. Региональные власти могли начать раньше или продлить этот период.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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