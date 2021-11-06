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Как ковид разрушит ваш мозг
Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове" - РИА Новости, 06.11.2021
Как ковид разрушит ваш мозг
Коронавирус SARS-CoV-2 может инфицировать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос, сообщил NBC News со ссылкой на ученых из Калифорнийского... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T12:03
2021-11-06T14:47
распространение коронавируса
торонто
сша
лондон
кембриджский университет
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 может инфицировать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос, сообщил NBC News со ссылкой на ученых из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).По мнению специалистов, это объясняет продолжительные неврологические симптомы у переболевших COVID-19: например, "туман в голове", проблемы с памятью и нарушения координации.Исследование на животных показало, что у макак-резусов, инфицированных коронавирусом, ярко проявлялись симптомы инфекции внутри нейронов мозга всего через семь дней после заражения. Это оказалось особенно верно для пожилых животных с диабетом.Доказательство того, что нейроны мозга могут быть поражены, обещает стать ключевым открытием в области изучения SARS-CoV-2. Поскольку эти нервные клетки важны для нормального функционирования организма, иммунная система не атакует их даже в инфицированном состоянии, что затрудняет лечение, а вирус в итоге способен перемещаться в мозге."Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни", — профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием. По его словам, если SARS-CoV-2 "путешествует" в головном мозге, то он "доберется до разных его областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение".Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Сильнее всего это проявлялось при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, коэффициент интеллекта упал на семь пунктов.
https://ria.ru/20211101/tyazhest-1757054723.html
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торонто, сша, лондон, кембриджский университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19
12:03 06.11.2021 (обновлено: 14:47 06.11.2021)
 
Ученые выяснили, откуда у переболевших COVID-19 "туман в голове"

NBC News: COVID-19 провоцирует туман в голове, проблемы с памятью и нарушения координации

© Depositphotos / photographee.euЖенщина, заболевшая гриппом
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Коронавирус SARS-CoV-2 может инфицировать нейроны головного мозга при попадании в организм через нос, сообщил NBC News со ссылкой на ученых из Калифорнийского национального исследовательского центра приматов (США) и Исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада).
По мнению специалистов, это объясняет продолжительные неврологические симптомы у переболевших COVID-19: например, "туман в голове", проблемы с памятью и нарушения координации.
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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Исследование на животных показало, что у макак-резусов, инфицированных коронавирусом, ярко проявлялись симптомы инфекции внутри нейронов мозга всего через семь дней после заражения. Это оказалось особенно верно для пожилых животных с диабетом.
Доказательство того, что нейроны мозга могут быть поражены, обещает стать ключевым открытием в области изучения SARS-CoV-2. Поскольку эти нервные клетки важны для нормального функционирования организма, иммунная система не атакует их даже в инфицированном состоянии, что затрудняет лечение, а вирус в итоге способен перемещаться в мозге.
"Я считаю, что это более опасный сценарий течения болезни", — профессор неврологии Калифорнийского университета в Дэвисе Джон Моррисон, руководивший исследованием. По его словам, если SARS-CoV-2 "путешествует" в головном мозге, то он "доберется до разных его областей, которые отвечают за мышление, память, эмоции и настроение".
Ранее ученые из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших COVID-19. Сильнее всего это проявлялось при решении задач, требующих навыков аргументации и планирования. Серьезность когнитивных нарушений отчасти была связана со степенью тяжести заболевания. Так, у пациентов, которым потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких, коэффициент интеллекта упал на семь пунктов.
Цифровое изображение клеток Covid-19 и человеческого мозга - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 08:00Наука
Одно страшнее другого. Установлена связь COVID-19 с угасанием мозга
 
Распространение коронавирусаТоронтоСШАЛондонКембриджский университетЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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