https://ria.ru/20211106/chechnya-1757872860.html

Чечня не будет продлевать нерабочие дни

Чечня не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021

Чечня не будет продлевать нерабочие дни

В Чечне не будут продлевать нерабочие дни, сообщил руководитель оперштаба, заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев. РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T13:26

2021-11-06T13:26

2021-11-06T13:31

распространение коронавируса

чеченская республика (чечня)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

рамзан кадыров

хож-бауди дааев

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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. В Чечне не будут продлевать нерабочие дни, сообщил руководитель оперштаба, заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев."Чеченская Республика не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября начинается рабочая неделя", - сообщил РИА Новости Дааев.При этом в республике сохраняются ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписан главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В частности, деятельность заведений общепита, торговли и услуг допускается при проверке посетителей на наличие QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте, медицинского документа о перенесенном заболевании или метотводе. Сохраняется запрет на проведение массовых общественных и политических мероприятий с участием более 50 человек.Ранее минздрав Чечни назвал эпидситуацию в регионе стабильной и контролируемой, в связи с чем необходимости вводить дополнительные меры нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20211106/koronavirus-1757865582.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, рамзан кадыров, хож-бауди дааев