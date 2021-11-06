https://ria.ru/20211106/chechnya-1757872860.html
Чечня не будет продлевать нерабочие дни
Чечня не будет продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 06.11.2021
Чечня не будет продлевать нерабочие дни
В Чечне не будут продлевать нерабочие дни, сообщил руководитель оперштаба, заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев. РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T13:26
2021-11-06T13:26
2021-11-06T13:31
распространение коронавируса
чеченская республика (чечня)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
рамзан кадыров
хож-бауди дааев
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ГРОЗНЫЙ, 6 ноя – РИА Новости. В Чечне не будут продлевать нерабочие дни, сообщил руководитель оперштаба, заместитель председателя правительства Чечни Хож-Бауди Дааев."Чеченская Республика не будет продлевать нерабочие дни. С 8 ноября начинается рабочая неделя", - сообщил РИА Новости Дааев.При этом в республике сохраняются ряд ограничительных мер, соответствующий указ подписан главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В частности, деятельность заведений общепита, торговли и услуг допускается при проверке посетителей на наличие QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте, медицинского документа о перенесенном заболевании или метотводе. Сохраняется запрет на проведение массовых общественных и политических мероприятий с участием более 50 человек.Ранее минздрав Чечни назвал эпидситуацию в регионе стабильной и контролируемой, в связи с чем необходимости вводить дополнительные меры нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20211106/koronavirus-1757865582.html
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чеченская республика (чечня), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, рамзан кадыров, хож-бауди дааев
13:26 06.11.2021 (обновлено: 13:31 06.11.2021)
Чечня не будет продлевать нерабочие дни
Чечня не будет продлевать нерабочие дни после 7 ноября