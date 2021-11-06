Глава генштаба Украины рассказал, когда Киев снова применит Bayraktar

"Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования", - сказал он в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" в ответ на вопрос, рассматривается ли массовое применение Bayraktar.