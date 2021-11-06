00:49 06.11.2021 (обновлено: 00:56 06.11.2021)
Глава генштаба Украины рассказал, когда Киев снова применит Bayraktar
Глава генштаба Украины Шаптала заявил, что в случае угрозы Киев вновь применит Bayraktar
© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Начальник генерального штаба Украины Сергей Шаптала заявил, что киевские военные будут использовать турецкие ударные беспилотники Bayraktar в случае угрозы.
"Массовое использование мы, будем говорить, не то, чтобы не рассматриваем… Мы Bayraktar на этот момент применяем по угрозам. Если есть угрозы для наших военных, и эти угрозы необходимо погасить, чтобы сохранить жизнь нашим военным – Bayraktar будут применять. Это будут ситуативные точки использования", - сказал он в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" в ответ на вопрос, рассматривается ли массовое применение Bayraktar.
Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий. Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют дроны миссии ОБСЕ.