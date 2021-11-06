https://ria.ru/20211106/avakov-1757845898.html

Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"

Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии" - РИА Новости, 06.11.2021

Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии". РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T02:15

2021-11-06T02:15

2021-11-06T02:15

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украина

белоруссия

арсен аваков

россия

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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии"."Мы имеем очень похожую ситуацию, и теперь у наших границ, на всех 4 тысячах километров: 2 тысячи километров с РФ, чуть больше тысячи – с Белоруссией, Приднестровье, морская граница - мы имеем российские вооруженные силы", - добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.На стороне в Киеве в конфликте участвовали националистические подразделения, в том числе организация "Правый сектор"*, идеология которой, по словам ее участников, основывается на идеях Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов" (ОУН), одного из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош сообщил 2 ноября, что назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного.* Запрещенная в России организация.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20211014/avakov-1754624155.html

https://ria.ru/20211104/otstavka-1757752308.html

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в мире, украина, белоруссия, арсен аваков, россия