https://ria.ru/20211106/avakov-1757845898.html
Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии" - РИА Новости, 06.11.2021
Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии". РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T02:15
2021-11-06T02:15
2021-11-06T02:15
в мире
украина
белоруссия
арсен аваков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741131028_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a7fd14a5d4454d34bbb98a8235fc23e3.jpg
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии"."Мы имеем очень похожую ситуацию, и теперь у наших границ, на всех 4 тысячах километров: 2 тысячи километров с РФ, чуть больше тысячи – с Белоруссией, Приднестровье, морская граница - мы имеем российские вооруженные силы", - добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.На стороне в Киеве в конфликте участвовали националистические подразделения, в том числе организация "Правый сектор"*, идеология которой, по словам ее участников, основывается на идеях Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов" (ОУН), одного из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош сообщил 2 ноября, что назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного.* Запрещенная в России организация.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20211014/avakov-1754624155.html
https://ria.ru/20211104/otstavka-1757752308.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741131028_174:126:1446:1080_1920x0_80_0_0_782fb3ed2fffe7250d0a97c868d7a419.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, арсен аваков, россия
Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сейчас происходит "аншлюс Белоруссии".
"Угроза РФ никуда не ушла. Россия у наших границ. Более того, границы эти увеличились, у нас теперь почти 4 тысячи километров границы, которую контролирует РФ. В эти дни происходят вещи, которые нельзя не замечать, происходит аншлюс Белоруссии. Я намеренно говорю это слово, потому что это точно повторяет аншлюс Австрии в середине прошлого столетия, когда канцлер Австрии, спасая себя и свою репутацию, по сути, предал свою страну, передал ее гитлеровской Германии", - сказал Аваков в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера".
"Мы имеем очень похожую ситуацию, и теперь у наших границ, на всех 4 тысячах километров: 2 тысячи километров с РФ, чуть больше тысячи – с Белоруссией, Приднестровье, морская граница - мы имеем российские вооруженные силы", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
На стороне в Киеве в конфликте участвовали националистические подразделения, в том числе организация "Правый сектор"*, идеология которой, по словам ее участников, основывается на идеях Степана Бандеры - лидера "Организации украинских националистов" (ОУН), одного из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Бывший лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош сообщил 2 ноября, что назначен советником главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного.
* Запрещенная в России организация.
*Запрещенная в России экстремистская организация.