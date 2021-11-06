https://ria.ru/20211106/aktsiya-1757884693.html

Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой

Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой - РИА Новости, 06.11.2021

Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приступили к акциям протеста, митинг проходит перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик,... РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-06T16:37

2021-11-06T16:37

2021-11-06T18:55

в мире

грузия

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приступили к акциям протеста, митинг проходит перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик, передает корреспондент РИА Новости.Представители оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию с требованием госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, тогда как власти готовы перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу. При этом глава Минюста Рати Брегадзе накануне сообщил, что состояние здоровья Саакашвили, который объявил голодовку с 1 октября, стабильное, он принимает медикаменты, и жизненные показатели у него в норме. Брегадзе также заявил, что Саакашвили на самом деле питается кашами и пьет натуральные соки. В ответ экс-президент в письменном заявлении сообщил, что действительно выпил несколько бутылок сока, так как это входит в протокол голодовки, но для того, чтобы избежать любого вида спекуляций, теперь он отказывается и от медикаментозного лечения, в частности, от переливаний электролитами, таблеток глюкозы и так далее.Участники проходящего митинга сообщают, что акции будут иметь перманентный характер, к ним ежедневно присоединятся люди из регионов и митинги не завершатся до выполнения их требований. Несколько человек, в том числе журналисты и депутат парламента, в знак солидарности Саакашвили также объявили голодовку.Ранее в субботу Служба госбезопасности сообщила, что Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам с целью свергнуть власть в стране насильственным путем. По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть дороги к тюрьме.

https://ria.ru/20211105/saakashvili-1757833845.html

грузия

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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии