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Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой
Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой - РИА Новости, 06.11.2021
Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой
Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приступили к акциям протеста, митинг проходит перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик,... РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-06T16:37
2021-11-06T18:55
в мире
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приступили к акциям протеста, митинг проходит перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик, передает корреспондент РИА Новости.Представители оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию с требованием госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, тогда как власти готовы перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу. При этом глава Минюста Рати Брегадзе накануне сообщил, что состояние здоровья Саакашвили, который объявил голодовку с 1 октября, стабильное, он принимает медикаменты, и жизненные показатели у него в норме. Брегадзе также заявил, что Саакашвили на самом деле питается кашами и пьет натуральные соки. В ответ экс-президент в письменном заявлении сообщил, что действительно выпил несколько бутылок сока, так как это входит в протокол голодовки, но для того, чтобы избежать любого вида спекуляций, теперь он отказывается и от медикаментозного лечения, в частности, от переливаний электролитами, таблеток глюкозы и так далее.Участники проходящего митинга сообщают, что акции будут иметь перманентный характер, к ним ежедневно присоединятся люди из регионов и митинги не завершатся до выполнения их требований. Несколько человек, в том числе журналисты и депутат парламента, в знак солидарности Саакашвили также объявили голодовку.Ранее в субботу Служба госбезопасности сообщила, что Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам с целью свергнуть власть в стране насильственным путем. По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть дороги к тюрьме.
https://ria.ru/20211105/saakashvili-1757833845.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
16:37 06.11.2021 (обновлено: 18:55 06.11.2021)
 
Сторонники Саакашвили начали бессрочную акцию перед тюрьмой

Бессрочная акция началась перед тюрьмой, в которой находится Саакашвили

© Sputnik / Перейти в фотобанкОхранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили
Охранник на вышке тюрьмы в Рустави, где содержится арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
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ТБИЛИСИ, 6 ноя - РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили приступили к акциям протеста, митинг проходит перед стенами тюрьмы в Рустави, где заключен политик, передает корреспондент РИА Новости.
Представители оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию с требованием госпитализации Саакашвили в гражданскую клинику, тогда как власти готовы перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу. При этом глава Минюста Рати Брегадзе накануне сообщил, что состояние здоровья Саакашвили, который объявил голодовку с 1 октября, стабильное, он принимает медикаменты, и жизненные показатели у него в норме. Брегадзе также заявил, что Саакашвили на самом деле питается кашами и пьет натуральные соки. В ответ экс-президент в письменном заявлении сообщил, что действительно выпил несколько бутылок сока, так как это входит в протокол голодовки, но для того, чтобы избежать любого вида спекуляций, теперь он отказывается и от медикаментозного лечения, в частности, от переливаний электролитами, таблеток глюкозы и так далее.
Участники проходящего митинга сообщают, что акции будут иметь перманентный характер, к ним ежедневно присоединятся люди из регионов и митинги не завершатся до выполнения их требований. Несколько человек, в том числе журналисты и депутат парламента, в знак солидарности Саакашвили также объявили голодовку.
Ранее в субботу Служба госбезопасности сообщила, что Саакашвили из тюрьмы дает указания оппозиционным лидерам с целью свергнуть власть в стране насильственным путем. По данным ведомства, определенные политические группы планируют заблокировать здания государственных учреждений, в частности, парламента Грузии, аппарата правительства, администрации президента, министерства юстиции, министерства внутренних дел, а также перекрыть дороги к тюрьме.

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В миреГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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