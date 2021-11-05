https://ria.ru/20211105/zakon-1757810318.html

Зеленский подписал закон "об олигархах"

Зеленский подписал закон "об олигархах" - РИА Новости, 05.11.2021

Зеленский подписал закон "об олигархах"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "об олигархах" и заявил, что документ "коренным образом" меняет отношения между крупным бизнесом и... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:46

2021-11-05T16:46

2021-11-05T17:46

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КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "об олигархах" и заявил, что документ "коренным образом" меняет отношения между крупным бизнесом и политиками."Демократия — это закон и равенство. <...> Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!" — написал он в Twitter.Ранее закон по инициативе президента приняла Верховная рада. Согласно документу, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) сможет признать человека олигархом и вести специальный реестр.По закону, чтобы СНБО признал человека олигархом, необходимо участвовать в политической жизни страны, иметь значительное влияние на СМИ и быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке. Еще одним критерием для вхождения в реестр станет подтвержденная стоимость активов выше миллиона прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.Документ еще должны опубликовать в официальной прессе.

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757803747.html

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в мире, украина, владимир зеленский, twitter