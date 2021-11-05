https://ria.ru/20211105/yukos-1757792250.html
Суд отменил решение о выплате Россией более $50 миллиардов по делу ЮКОСа
Суд отменил решение о выплате Россией более $50 миллиардов по делу ЮКОСа - РИА Новости, 05.11.2021
Суд отменил решение о выплате Россией более $50 миллиардов по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов передал на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама иск экс-акционеров ЮКОСа против российских властей. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:42
2021-11-05T12:42
2021-11-05T13:17
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БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Верховный суд Нидерландов передал на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама иск экс-акционеров ЮКОСа против российских властей."В 2020 году Апелляционный суд в Гааге оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. <...> Остальные основания отклонены", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте высшей инстанции.Подчеркивается, что при вынесении решения о компенсации апелляционные судьи ошибочно отклонили довод российских юристов о возможном мошенничестве собственников компании.В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал ответчика выплатить 50 миллиардов долларов.В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. В Министерстве юстиции отметили, что, среди прочего, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами российского антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. Утверждается, что экс-акционеры завладели активами компании после доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечавших за ее приватизацию. Кроме того, при управлении бывшие владельцы систематически не платили налоги, нелегально выводили собственность предприятия за рубеж и "отмывали" деньги", считает ведомство.
https://ria.ru/20210423/yukos-1729613236.html
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12:42 05.11.2021 (обновлено: 13:17 05.11.2021)
Суд отменил решение о выплате Россией более $50 миллиардов по делу ЮКОСа
Суд Нидерландов отменил решение о выплате более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа
БРЮССЕЛЬ, 5 ноя — РИА Новости.
Верховный суд Нидерландов
передал на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама иск экс-акционеров ЮКОСа против российских властей.
"В 2020 году Апелляционный суд в Гааге
оставил в силе арбитражное решение 2014 года, в котором Российской Федерации было предписано выплатить компенсацию в размере около 50 миллиардов долларов США
трем бывшим крупным акционерам нефтяной компании ЮКОС
. Сегодня Верховный суд отменил окончательное решение апелляционного суда, а также предыдущее решение. Верховный суд удовлетворил одно из оснований для апелляции Российской Федерации. <...> Остальные основания отклонены", — говорится в постановлении, опубликованном на сайте высшей инстанции.
Подчеркивается, что при вынесении решения о компенсации апелляционные судьи ошибочно отклонили довод российских юристов о возможном мошенничестве собственников компании.
В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал ответчика выплатить 50 миллиардов долларов.
В мае 2020 года Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу. В Министерстве юстиции отметили, что, среди прочего, апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами российского антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. Утверждается, что экс-акционеры завладели активами компании после доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечавших за ее приватизацию. Кроме того, при управлении бывшие владельцы систематически не платили налоги, нелегально выводили собственность предприятия за рубеж и "отмывали" деньги", считает ведомство.