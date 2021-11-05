https://ria.ru/20211105/yarosh-1757798000.html
В ДНР прокомментировали назначение Яроша советником главкома ВСУ
В ДНР прокомментировали назначение Яроша советником главкома ВСУ - РИА Новости, 05.11.2021
В ДНР прокомментировали назначение Яроша советником главкома ВСУ
Назначение экс-лидера организации "Правый сектор"* Дмитрия Яроша советником главкома Вооруженных сил Украины развяжет руки националистам в Донбассе, считает... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:59
2021-11-05T13:59
2021-11-05T14:25
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дмитрий ярош
правый сектор
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Назначение экс-лидера организации "Правый сектор"* Дмитрия Яроша советником главкома Вооруженных сил Украины развяжет руки националистам в Донбассе, считает заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Это говорит о том, что группировкам националистов, находящимся в зоне Операции объединенных сил, опять начнут оказывать содействие, выраженное как в увеличении лимитов на расход боеприпасов, так и в негласном праве на проведение огневых провокаций на линии боевого соприкосновения", — сказал он.Басурин не исключил, что они также станут контролировать деятельность волонтерских организаций, "в том числе отвечающих за незаконный оборот оружия".Ранее Ярош на своей странице в Facebook сообщил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. После этого он заявил, что верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета среди военных."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го российский Верховный суд признал его экстремистской организацией, с января 2015 года она запрещена.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются и после формального перемирия.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/otstavka-1757677356.html
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в мире, оон, дмитрий ярош, правый сектор, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия, валерий залужный
13:59 05.11.2021 (обновлено: 14:25 05.11.2021)
В ДНР прокомментировали назначение Яроша советником главкома ВСУ
В ДНР считают, что назначение Яроша советником главкома ВСУ развяжет руки националистам
ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости.
Назначение экс-лидера организации "Правый сектор
"* Дмитрия Яроша
советником главкома Вооруженных сил Украины
развяжет руки националистам в Донбассе
, считает заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин
.
"Это говорит о том, что группировкам националистов, находящимся в зоне Операции объединенных сил, опять начнут оказывать содействие, выраженное как в увеличении лимитов на расход боеприпасов, так и в негласном праве на проведение огневых провокаций на линии боевого соприкосновения", — сказал он.
Басурин не исключил, что они также станут контролировать деятельность волонтерских организаций, "в том числе отвечающих за незаконный оборот оружия".
"Не исключаем, что радикалы активизируют свою преступную деятельность, осуществляя рэкет предпринимателей во всех областях Украины, выбивая дань под видом получения волонтерской помощи для покупки необходимого снаряжения подразделениям ВСУ", — добавил представитель ДНР.
Ранее Ярош на своей странице в Facebook
сообщил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного
. После этого он заявил, что верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский
не имеет большого авторитета среди военных.
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го российский Верховный суд признал его экстремистской организацией, с января 2015 года она запрещена.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР
и ЛНР
, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве
в феврале 2014 года. По данным ООН
, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются и после формального перемирия.
*Запрещенная в России экстремистская организация.