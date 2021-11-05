https://ria.ru/20211105/yarosh-1757798000.html

В ДНР прокомментировали назначение Яроша советником главкома ВСУ

В ДНР прокомментировали назначение Яроша советником главкома ВСУ - РИА Новости, 05.11.2021

В ДНР прокомментировали назначение Яроша советником главкома ВСУ

Назначение экс-лидера организации "Правый сектор"* Дмитрия Яроша советником главкома Вооруженных сил Украины развяжет руки националистам в Донбассе, считает... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:59

2021-11-05T13:59

2021-11-05T14:25

в мире

оон

дмитрий ярош

правый сектор

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140109/33/1401093343_0:190:3083:1924_1920x0_80_0_0_33f4ffcb3be5eb8ea8e2e0f3a5eabb24.jpg

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Назначение экс-лидера организации "Правый сектор"* Дмитрия Яроша советником главкома Вооруженных сил Украины развяжет руки националистам в Донбассе, считает заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Это говорит о том, что группировкам националистов, находящимся в зоне Операции объединенных сил, опять начнут оказывать содействие, выраженное как в увеличении лимитов на расход боеприпасов, так и в негласном праве на проведение огневых провокаций на линии боевого соприкосновения", — сказал он.Басурин не исключил, что они также станут контролировать деятельность волонтерских организаций, "в том числе отвечающих за незаконный оборот оружия".Ранее Ярош на своей странице в Facebook сообщил, что назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. После этого он заявил, что верховный главнокомандующий, президент Владимир Зеленский не имеет большого авторитета среди военных."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014-го российский Верховный суд признал его экстремистской организацией, с января 2015 года она запрещена.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако перестрелки продолжаются и после формального перемирия.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/otstavka-1757677356.html

https://ria.ru/20211103/dnr-1757598781.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, дмитрий ярош, правый сектор, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия, валерий залужный