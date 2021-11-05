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Вузам в Москве и Подмосковье дал рекомендации по обучению с 8 ноября
Вузам в Москве и Подмосковье дал рекомендации по обучению с 8 ноября - РИА Новости, 05.11.2021
Вузам в Москве и Подмосковье дал рекомендации по обучению с 8 ноября
Университетам Москвы и Подмосковья рекомендовано с 8 ноября проводить обучение в смешанном формате, следует из письма за подписью председателя Совета ректоров... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:25
2021-11-05T22:25
2021-11-05T22:25
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общество
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москва
игорь реморенко
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Университетам Москвы и Подмосковья рекомендовано с 8 ноября проводить обучение в смешанном формате, следует из письма за подписью председателя Совета ректоров Москвы и Московской области."Совет ректоров рекомендует руководителям вузов ... Проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом", - сообщается в письме, опубликованном на странице ректора Московского городского педуниверситета Игоря Реморенко в Facebook.Через 10 дней будет проведено повторное заседание для анализа сложившейся ситуации, сообщается в письме.Ранее Минобрнауки выпустило приказ, в соответствии с которым рекомендовало вузам продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно.
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общество, московская область (подмосковье), москва, игорь реморенко, коронавирус covid-19
Вузам в Москве и Подмосковье дал рекомендации по обучению с 8 ноября
Вузам в Москве и Подмосковье посоветовали с 8 ноября ввести смешанный формат обучения