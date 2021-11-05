https://ria.ru/20211105/vuzy-1757834818.html

Вузам в Москве и Подмосковье дал рекомендации по обучению с 8 ноября

Вузам в Москве и Подмосковье дал рекомендации по обучению с 8 ноября - РИА Новости, 05.11.2021

Вузам в Москве и Подмосковье дал рекомендации по обучению с 8 ноября

Университетам Москвы и Подмосковья рекомендовано с 8 ноября проводить обучение в смешанном формате, следует из письма за подписью председателя Совета ректоров... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:25

2021-11-05T22:25

2021-11-05T22:25

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

игорь реморенко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Университетам Москвы и Подмосковья рекомендовано с 8 ноября проводить обучение в смешанном формате, следует из письма за подписью председателя Совета ректоров Москвы и Московской области."Совет ректоров рекомендует руководителям вузов ... Проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом", - сообщается в письме, опубликованном на странице ректора Московского городского педуниверситета Игоря Реморенко в Facebook.Через 10 дней будет проведено повторное заседание для анализа сложившейся ситуации, сообщается в письме.Ранее Минобрнауки выпустило приказ, в соответствии с которым рекомендовало вузам продолжать обучение в виде самостоятельной работы или удаленно.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, игорь реморенко, коронавирус covid-19