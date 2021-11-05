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В России вакцинацию полного цикла от COVID-19 провели почти 60 миллион раз
В России вакцинацию полного цикла от COVID-19 провели почти 60 миллион раз - РИА Новости, 05.11.2021
В России вакцинацию полного цикла от COVID-19 провели почти 60 миллион раз
Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:09
2021-11-05T11:09
2021-11-05T11:09
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла – 57 256 745 раз", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины " Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону -Н".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
В России вакцинацию полного цикла от COVID-19 провели почти 60 миллион раз
В России первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 60 миллионов раз
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 60 004 358 раз, полностью — 57 256 745 раз, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 5 ноября вакцинация первым компонентом проведена 60 004 358 раз, вакцинация полного цикла – 57 256 745 раз", - говорится в сообщении.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины " Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону -Н".