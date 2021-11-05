17:36 05.11.2021 (обновлено: 18:45 05.11.2021)
В США заявили, что Россия ввергла Вашингтон в стратегический ужас
19Fortyfive: Россия ввергла США в настоящий стратегический ужас
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори назвал сближение России и Китая против США настоящим стратегическим кошмаром для Вашингтона.
"Если две державы объединят свои возможности, они станут противником, которого практически невозможно одолеть, даже если бы у нас была политическая воля для этого", — отметил автор.
Мэллори напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы. Экспансия НАТО на восток к границам России приводит к ухудшению ее стратегических позиций, говорится в статье.
"Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу", — убежден колумнист.
Как уточнил обозреватель, крен Вашингтона в сторону Москвы не должен наносить ущерб странам Восточной Европы: необходимо учитывать интересы стран Балтии, Польши и Украины.
Мэллори предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", вернуть Москву в клуб "Большой семерки" (G7), а также инициировать диалог в военной сфере.
"Но это только отправная точка", — добавил он.
Если США удастся перетянуть Россию на свою сторону, это позволит Белому дому сосредоточить большую часть ресурсов в направлении "угрожающего Америке" Китая.
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