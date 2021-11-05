https://ria.ru/20211105/uzhas-1757814306.html

Россия ввергла США в стратегический кошмар

В США заявили, что Россия ввергла Вашингтон в стратегический ужас - РИА Новости, 05.11.2021

Россия ввергла США в стратегический кошмар

Обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори назвал сближение России и Китая против США настоящим стратегическим кошмаром для Вашингтона. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:36

2021-11-05T17:36

2021-11-05T18:45

политика

сша

китай

нато

g7

восточная европа

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Обозреватель американского издания 19Fortyfive Клинт Мэллори назвал сближение России и Китая против США настоящим стратегическим кошмаром для Вашингтона.По его мнению, Соединенные Штаты могут спровоцировать скрытые трения между Россией и Китаем: для этого нужно начать предметный диалог с Москвой, чтобы вырвать ее из объятий Пекина.Мэллори напомнил, что в восприятии русских основная угроза исходит из Европы. Экспансия НАТО на восток к границам России приводит к ухудшению ее стратегических позиций, говорится в статье."Это означает, что даже маленький, можно сказать, символический вклад в безопасность этой страны со стороны США может оказать непропорционально большое влияние на поведение России и поменяет ее позицию в отношении Китая в нашу пользу", — убежден колумнист.Как уточнил обозреватель, крен Вашингтона в сторону Москвы не должен наносить ущерб странам Восточной Европы: необходимо учитывать интересы стран Балтии, Польши и Украины.Мэллори предложил Штатам начать переговоры с Россией по вопросу экспансии Североатлантического альянса на восток, ослабить или скорректировать закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", вернуть Москву в клуб "Большой семерки" (G7), а также инициировать диалог в военной сфере."Но это только отправная точка", — добавил он.Если США удастся перетянуть Россию на свою сторону, это позволит Белому дому сосредоточить большую часть ресурсов в направлении "угрожающего Америке" Китая.

https://ria.ru/20211104/udary-1757718230.html

https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html

сша

китай

восточная европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сша, китай, нато, g7, восточная европа, россия