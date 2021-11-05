В Киеве заявили, что не видят активности российской армии у границ Украины
Начальник Генштаба ВС Украины Шаптала: наращивания российских сил около границ нет
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала заявил, что наращивания сил РФ возле украинских границ нет, ситуация контролируемая.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ряд американских и европейских чиновников обеспокоены якобы имеющим место "возобновлением наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. В материале отмечалось, что замечать эти перемещения начали особенно в последние недели, после того как РФ завершила масштабные совместные военные учения с Белоруссией "Запад 2021". Позже американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.
Министерство обороны Украины ранее заявило, что не фиксирует фактов наращивания войск РФ у собственных границ и считает информацию об этом в СМИ элементом специальных информационно-психологических действий. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также опроверг информацию об активности российских войск возле украинских границ.
"Говорить, что идет наращивание усилий у наших границ – такого нет. По информации, которая пришла из США, ВСУ разведданные берут с разных источников, после этого проводится анализ, после анализа идет планирование и выполнение задания. До этого не было наращивания никаких усилий. Когда мы получили данные со СМИ, мы запросили свои средства разведки, это не один орган разведки, а несколько. После того, как были предоставлены данные, мы опять оценили ситуацию и никакого наращивания усилий на госгранице с Украиной не было и нет. Ситуация вокруг нашей страны контролируемая. Никакого наращивания усилий РФ сейчас нет", - сказал Шаптала в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.
Он напомнил, что в РФ приходили учения "Запад-2021", и сейчас войска возвращаются в места дислокации. По его словам, войска уходят вглубь страны.