https://ria.ru/20211105/ukraina-1757829871.html

Большинство украинцев считают, что страна "идет не туда", показал опрос

Большинство украинцев считают, что страна "идет не туда", показал опрос - РИА Новости, 05.11.2021

Большинство украинцев считают, что страна "идет не туда", показал опрос

Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, за месяц увеличилось с 63% до 70%, свидетельствуют... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T21:13

2021-11-05T21:13

2021-11-05T21:14

в мире

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151019/26/1510192676_0:504:5252:3458_1920x0_80_0_0_1ef85d3697dac9c19253fafb2a2842ea.jpg

КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, за месяц увеличилось с 63% до 70%, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего"."Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились. По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации – с 63% до 70% - которые считают движение неправильным и уменьшением противоположного мнения: с 20% до 16%", - говорится в опросе.По данным опроса, 38% респондентов считают основной проблемой Украины низкие зарплаты и пенсии. Вместе с тем 32% граждан считают основной проблемой страны войну в Донбассе, 32% - коррупцию, а 31% - высокие тарифы на коммунальные услуги.При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%. При этом большинство жителей страны не готовы принимать участие в массовых протестах.Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.

https://ria.ru/20210921/gaz-1751068990.html

https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751579689.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, донбасс