21:13 05.11.2021 (обновлено: 21:14 05.11.2021)
Большинство украинцев считают, что страна "идет не туда", показал опрос
Опрос: 70 процентов украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении
КИЕВ, 5 ноя – РИА Новости. Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, за месяц увеличилось с 63% до 70%, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса, проведенного независимым аналитическим центром "Украинский институт будущего".
"Большинство граждан (70%) характеризуют направление развития событий в Украине как неправильное. Правильным, в свою очередь, его считают 16% опрошенных, а 14% не определились. По сравнению с сентябрьским опросом произошло ухудшение оценок ситуации – с 63% до 70% - которые считают движение неправильным и уменьшением противоположного мнения: с 20% до 16%", - говорится в опросе.
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По данным опроса, 38% респондентов считают основной проблемой Украины низкие зарплаты и пенсии. Вместе с тем 32% граждан считают основной проблемой страны войну в Донбассе, 32% - коррупцию, а 31% - высокие тарифы на коммунальные услуги.
При этом 58% респондентов ощущают нарушение их прав и свобод, а противоположного мнения придерживаются 42%. При этом большинство жителей страны не готовы принимать участие в массовых протестах.
Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.
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