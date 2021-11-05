17:44 05.11.2021 (обновлено: 21:45 05.11.2021)
В Киеве напомнили о пяти российских областях, "принадлежащих" Украине
Киевский писатель и философ Кралюк назвал пять "принадлежащих Украине" российских регионов
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале "День" две статьи, в которых части пяти российских регионов называются украинскими землями.
Автор обвинил советское руководство в раздаче украинских территорий другим республикам и русификации земель. Во времена СССР, как считает публицист, многие украинцы оказались за пределами исторической родины.
Кралюк заявил, что в составе России находится "немало украинских этнических территорий". Одной из них он назвал Стародубщину, вторая — Восточная Слобожанщина.
По словам писателя, Стародубщина составляет около 40 процентов территории Брянской области, а со времен Богдана Хмельницкого находится в составе России. При этом историю этой местности до XVII века Кралюк вспоминать не стал.
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Восточную Слобожанщину автор назвал присвоенной Россией землей, ныне находящейся в составе Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей. По словам писателя, эта местность, как и Стародубщина сыграли важную роль в формировании украинской нации.
При этом Кралюк признал, что украинцы стали массово мигрировать на Слобожанщину во времена Богдана Хмельницкого.
"Под влиянием военного лихолетья многие украинцы, в частности с Правобережной Украины, покидали свои дома и переселялись на восток, в том числе и на Восточную Слобожанщину, где сохранялась относительно стабильная ситуация", — написал он.
В заключение автор обвинил советские, а затем и российские власти в русификации местности, "проводившейся" с 30-х годов XX века.
Украинские политические деятели неоднократно выступали с воинственными заявлениями в адрес России. Так, бывший депутат Верховной рады Борислав Береза призвал дождаться серьезных политических катаклизмов в Москве, чтобы захватить Крым, а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
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