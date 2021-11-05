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Киев заявил, что окончательно разорвал связь с "русским миром"
Киев заявил, что окончательно разорвал связь с "русским миром" - РИА Новости, 05.11.2021
Киев заявил, что окончательно разорвал связь с "русским миром"
Киев окончательно разорвал связь с "русским миром", ни президент, ни Верховная рада не имеют желания возвращать Украину туда, заявил в пятницу глава украинского РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:24
2021-11-05T15:24
в мире
киев
москва
евросоюз
нато
верховная рада украины
мид украины
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Киев окончательно разорвал связь с "русским миром", ни президент, ни Верховная рада не имеют желания возвращать Украину туда, заявил в пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба."Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна. Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально", - заявил Кулеба на брифинге в рамках "Open Zakarpattia 2021. Форум развития" в пятницу.Министр отметил, что не знает, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, но до тех пор, пока Украина развивается как западная страна, он может эффективно работать на своей должности.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757434325.html
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в мире, киев, москва, евросоюз, нато, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия
15:24 05.11.2021
 
Киев заявил, что окончательно разорвал связь с "русским миром"

Глава МИД Украины Кулеба: Киев окончательно разорвал связь с "русским миром"

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Киев окончательно разорвал связь с "русским миром", ни президент, ни Верховная рада не имеют желания возвращать Украину туда, заявил в пятницу глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.
"Мы разорвали эту политическую связь с русским миром. Я не вижу, и уверяю вас, ни у президента, ни в правительстве, ни в парламенте, нет никакого желания возвращать Украину туда. Мы однозначно развиваемся как европейская, евроатлантическая страна. Хочется больше признания со стороны наших европейских и евроатлантических друзей этого факта, но мы делаем свое дело и идем своим путем и для меня это принципиально", - заявил Кулеба на брифинге в рамках "Open Zakarpattia 2021. Форум развития" в пятницу.
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Министр отметил, что не знает, когда Украина станет членом ЕС и НАТО, но до тех пор, пока Украина развивается как западная страна, он может эффективно работать на своей должности.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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