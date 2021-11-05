https://ria.ru/20211105/ukraina-1757797141.html
СБУ разоблачила полковника ВСУ, собирающего тайные документы
СБУ разоблачила полковника ВСУ, собирающего тайные документы - РИА Новости, 05.11.2021
СБУ разоблачила полковника ВСУ, собирающего тайные документы
Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила полковника вооруженных сил – командира одного из подразделений, якобы имеющего... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:46
2021-11-05T13:46
2021-11-05T13:46
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила полковника вооруженных сил – командира одного из подразделений, якобы имеющего гражданство РФ и несанкционированно собирающего тайные военные документы, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу."В ходе обыска по месту жительства военнослужащего обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями секретных сведений", - говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что по факту начато уголовное производство по статье "разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или утрата документов или материалов, содержащих такие сведения". Отмечается, что "установлено наличие у указанного военнослужащего ВСУ контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями временно оккупированной территории АР Крым".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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в мире, киев, москва, верховная рада украины, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, россия
СБУ разоблачила полковника ВСУ, собирающего тайные документы
СБУ заявила о разоблачении полковника ВСУ, собирающего тайные военные документы