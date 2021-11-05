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Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений
Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений - РИА Новости, 05.11.2021
Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений
Премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о якобы подготовке правительством плана веерных отключений на Украине на фоне энергетического кризиса в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:37
2021-11-05T12:37
в мире
украина
европа
верховная рада украины
андрей герус
россия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о якобы подготовке правительством плана веерных отключений на Украине на фоне энергетического кризиса в стране, таких графиков нет.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения."Никаких поручений СНБО относительно разработки каких-либо графиков веерных отключений, конечно, не было. Их нет", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу.В свою очередь присутствующий на заседании Рады министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что кабмин исключает веерные отключения.Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
https://ria.ru/20210818/energetika-1746216874.html
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в мире, украина, европа, верховная рада украины, андрей герус, россия, денис шмыгаль
12:37 05.11.2021
 
Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений

Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений из-за кризиса

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о якобы подготовке правительством плана веерных отключений на Украине на фоне энергетического кризиса в стране, таких графиков нет.
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения.
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"Никаких поручений СНБО относительно разработки каких-либо графиков веерных отключений, конечно, не было. Их нет", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу.
В свою очередь присутствующий на заседании Рады министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что кабмин исключает веерные отключения.
"Мы абсолютно уверены в том, что отключений не будет и спокойно пройдет этот отопительный сезон. Есть четкие планы за счет каких видов топлива мы будем обеспечивать стабильную работу тепловой генерации, атомной генерации. И никаких веерных отключений не будет", - сказал министр в Раде.
Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.
Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
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В миреУкраинаЕвропаВерховная Рада УкраиныАндрей ГерусРоссияДенис Шмыгаль
 
 
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