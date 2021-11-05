https://ria.ru/20211105/ukraina-1757791810.html

Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений

Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений - РИА Новости, 05.11.2021

Премьер Украины опроверг сообщения о подготовке графиков веерных отключений

Премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о якобы подготовке правительством плана веерных отключений на Украине на фоне энергетического кризиса в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:37

2021-11-05T12:37

2021-11-05T12:37

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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о якобы подготовке правительством плана веерных отключений на Украине на фоне энергетического кризиса в стране, таких графиков нет.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения."Никаких поручений СНБО относительно разработки каких-либо графиков веерных отключений, конечно, не было. Их нет", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству в Раде в пятницу.В свою очередь присутствующий на заседании Рады министр энергетики Украины Герман Галущенко также заявил, что кабмин исключает веерные отключения.Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября прекращает поставки энергетического угля для украинских ТЭС. При этом он уточнял, что решение не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.Галущенко в конце сентября говорил, что Украина отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Шмыгаль на минувшей неделе заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20210818/energetika-1746216874.html

https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html

украина

европа

россия

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в мире, украина, европа, верховная рада украины, андрей герус, россия, денис шмыгаль