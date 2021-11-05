https://ria.ru/20211105/ukraina-1757788386.html

Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев

Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев - РИА Новости, 05.11.2021

Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев

Самым богатым украинцем по версии украинского журнала "Новое время" стал бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиардов долларов,... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:55

2021-11-05T11:55

2021-11-05T11:55

в мире

украина

roshen

виктор пинчук

верховная рада украины

новые времена

петр порошенко

константин жеваго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102657/99/1026579916_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_b51c2b6ce9bb99ba1138398d9239c9f4.jpg

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Самым богатым украинцем по версии украинского журнала "Новое время" стал бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиардов долларов, сообщается на сайте журнала."У Рината Ахметова есть железные причины откупорить бутылку шампанского Dom Perignon: за прошлый год он не просто сохранил первую строчку в рейтинге сотни самых богатых украинцев, но и приблизился к пику своего богатства, который ему покорился в далеком 2013 году. Восстановление экономической активности в 2021-м подняло Ахметова на значительную высоту: его капитал преодолел отметку в $10 млрд и дошел еще выше", - пишет издание.Второе место в списке занял бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в 2,603 миллиарда долларов. Третья строчка у владельца компании Smart Group, депутата Верховной рады Вадима Новинского. Его состояние оценивается в 2,44 миллиарда долларов. Четвертую строчку занимает экс-президент Украины, владелец корпорации Roshen Петр Порошенко с состоянием 1,522 миллиарда долларов.Пятерку рейтинга самых богатых украинцев замыкает, бизнесмен и владелец Ferrexpo Константин Жеваго, состояние которого оценивается в 1,497 миллиарда долларов.Журнал отмечает, что на данный момент вся "золотая сотня" самых состоятельных украинцев "весит" 47,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель начиная с 2014 года, "хотя он еще сильно не дотягивает до довоенного 2013-го, когда эта когорта суммарно оценивалась в 67 миллиарда долларов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210928/forbs-1752202498.html

https://ria.ru/20211021/ukraina-1755535223.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, roshen, виктор пинчук, верховная рада украины, новые времена, петр порошенко, константин жеваго