Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев
Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев, в первой пятерке и Порошенко
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Самым богатым украинцем по версии украинского журнала "Новое время" стал бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиардов долларов, сообщается на сайте журнала.
"У Рината Ахметова есть железные причины откупорить бутылку шампанского Dom Perignon: за прошлый год он не просто сохранил первую строчку в рейтинге сотни самых богатых украинцев, но и приблизился к пику своего богатства, который ему покорился в далеком 2013 году. Восстановление экономической активности в 2021-м подняло Ахметова на значительную высоту: его капитал преодолел отметку в $10 млрд и дошел еще выше", - пишет издание.
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Второе место в списке занял бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в 2,603 миллиарда долларов. Третья строчка у владельца компании Smart Group, депутата Верховной рады Вадима Новинского. Его состояние оценивается в 2,44 миллиарда долларов. Четвертую строчку занимает экс-президент Украины, владелец корпорации Roshen Петр Порошенко с состоянием 1,522 миллиарда долларов.
"Сейчас электоральная поддержка партии Порошенко, стала выше, чем у ее ярого конкурента Владимира Зеленского. А вот капитал экс-президента в течение года остался практически неизменным — рост составляет анемические 2%. Если бы Порошенко положил свое состояние на гривневый депозит, скажем, в ПриватБанк, то и тогда заработал бы больше", - пишет издание.
Пятерку рейтинга самых богатых украинцев замыкает, бизнесмен и владелец Ferrexpo Константин Жеваго, состояние которого оценивается в 1,497 миллиарда долларов.
Журнал отмечает, что на данный момент вся "золотая сотня" самых состоятельных украинцев "весит" 47,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель начиная с 2014 года, "хотя он еще сильно не дотягивает до довоенного 2013-го, когда эта когорта суммарно оценивалась в 67 миллиарда долларов".
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