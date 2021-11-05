Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757788386.html
Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев
Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев - РИА Новости, 05.11.2021
Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев
Самым богатым украинцем по версии украинского журнала "Новое время" стал бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиардов долларов,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:55
2021-11-05T11:55
в мире
украина
roshen
виктор пинчук
верховная рада украины
новые времена
петр порошенко
константин жеваго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102657/99/1026579916_0:0:2347:1321_1920x0_80_0_0_b51c2b6ce9bb99ba1138398d9239c9f4.jpg
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Самым богатым украинцем по версии украинского журнала "Новое время" стал бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиардов долларов, сообщается на сайте журнала."У Рината Ахметова есть железные причины откупорить бутылку шампанского Dom Perignon: за прошлый год он не просто сохранил первую строчку в рейтинге сотни самых богатых украинцев, но и приблизился к пику своего богатства, который ему покорился в далеком 2013 году. Восстановление экономической активности в 2021-м подняло Ахметова на значительную высоту: его капитал преодолел отметку в $10 млрд и дошел еще выше", - пишет издание.Второе место в списке занял бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в 2,603 миллиарда долларов. Третья строчка у владельца компании Smart Group, депутата Верховной рады Вадима Новинского. Его состояние оценивается в 2,44 миллиарда долларов. Четвертую строчку занимает экс-президент Украины, владелец корпорации Roshen Петр Порошенко с состоянием 1,522 миллиарда долларов.Пятерку рейтинга самых богатых украинцев замыкает, бизнесмен и владелец Ferrexpo Константин Жеваго, состояние которого оценивается в 1,497 миллиарда долларов.Журнал отмечает, что на данный момент вся "золотая сотня" самых состоятельных украинцев "весит" 47,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель начиная с 2014 года, "хотя он еще сильно не дотягивает до довоенного 2013-го, когда эта когорта суммарно оценивалась в 67 миллиарда долларов".
https://radiosputnik.ria.ru/20210928/forbs-1752202498.html
https://ria.ru/20211021/ukraina-1755535223.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102657/99/1026579916_2:0:2270:1701_1920x0_80_0_0_c606ac1dae651dc726b674f26595bd7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, roshen, виктор пинчук, верховная рада украины, новые времена, петр порошенко, константин жеваго
11:55 05.11.2021
 
Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев

Бизнесмен Ахметов возглавил рейтинг самых богатых украинцев, в первой пятерке и Порошенко

© РИА Новости / Ирина Александрова / Перейти в фотобанкРинат Ахметов
Ринат Ахметов - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Ирина Александрова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Самым богатым украинцем по версии украинского журнала "Новое время" стал бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого оценивается в 11,5 миллиардов долларов, сообщается на сайте журнала.
"У Рината Ахметова есть железные причины откупорить бутылку шампанского Dom Perignon: за прошлый год он не просто сохранил первую строчку в рейтинге сотни самых богатых украинцев, но и приблизился к пику своего богатства, который ему покорился в далеком 2013 году. Восстановление экономической активности в 2021-м подняло Ахметова на значительную высоту: его капитал преодолел отметку в $10 млрд и дошел еще выше", - пишет издание.
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 28.09.2021
28 сентября, 17:36В мире
Forbes назвал самого богатого человека мира
Второе место в списке занял бизнесмен Виктор Пинчук, его состояние оценивается в 2,603 миллиарда долларов. Третья строчка у владельца компании Smart Group, депутата Верховной рады Вадима Новинского. Его состояние оценивается в 2,44 миллиарда долларов. Четвертую строчку занимает экс-президент Украины, владелец корпорации Roshen Петр Порошенко с состоянием 1,522 миллиарда долларов.
"Сейчас электоральная поддержка партии Порошенко, стала выше, чем у ее ярого конкурента Владимира Зеленского. А вот капитал экс-президента в течение года остался практически неизменным — рост составляет анемические 2%. Если бы Порошенко положил свое состояние на гривневый депозит, скажем, в ПриватБанк, то и тогда заработал бы больше", - пишет издание.
Пятерку рейтинга самых богатых украинцев замыкает, бизнесмен и владелец Ferrexpo Константин Жеваго, состояние которого оценивается в 1,497 миллиарда долларов.
Журнал отмечает, что на данный момент вся "золотая сотня" самых состоятельных украинцев "весит" 47,4 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель начиная с 2014 года, "хотя он еще сильно не дотягивает до довоенного 2013-го, когда эта когорта суммарно оценивалась в 67 миллиарда долларов".
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 11:02
Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского
 
В миреУкраинаRoshenВиктор ПинчукВерховная Рада УкраиныНовые временаПетр ПорошенкоКонстантин Жеваго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа