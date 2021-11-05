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Украина погружается во тьму
На Украине встало большинство энергоблоков ТЭС - РИА Новости, 05.11.2021
Украина погружается во тьму
По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T06:41
2021-11-05T14:42
в мире
украина
партия "батькивщина"
европа
киевская область
верховная рада украины
укрэнерго
денис шмыгаль
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.Так, по его словам, накануне государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области, прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля. "Это серьезная проблема, — подчеркнул депутат. — Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?"При этом он добавил, что "нормальные власти" в "нормальных странах" в таких случаях начинают действовать.Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
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в мире, украина, партия "батькивщина", европа, киевская область, верховная рада украины, укрэнерго, денис шмыгаль
06:41 05.11.2021 (обновлено: 14:42 05.11.2021)
 
На Украине встало большинство энергоблоков ТЭС

Депутат Рады Крулько сообщил об остановке большей части энергоблоков украинских ТЭС

CC BY 3.0 / Maksim Sidorov / Змиевская тепловая электрическая станция
Змиевская тепловая электрическая станция - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
CC BY 3.0 / Maksim Sidorov /
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.

"У нас <...> 88 энергоблоков ТЭС, вырабатывающих электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. <…> На сегодняшний день из 88 энергоблоков 37 функционируют, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива. То есть они готовы, но не функционируют", — сказал парламентарий.

Так, по его словам, накануне государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области, прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля. "Это серьезная проблема, — подчеркнул депутат. — Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?"
При этом он добавил, что "нормальные власти" в "нормальных странах" в таких случаях начинают действовать.
Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.
Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
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В миреУкраинаПартия "Батькивщина"ЕвропаКиевская областьВерховная Рада УкраиныУкрэнергоДенис Шмыгаль
 
 
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