https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html

Украина погружается во тьму

На Украине встало большинство энергоблоков ТЭС - РИА Новости, 05.11.2021

Украина погружается во тьму

По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T06:41

2021-11-05T06:41

2021-11-05T14:42

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укрэнерго

денис шмыгаль

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. По состоянию на 4 ноября на Украине не работало более половины энергоблоков на тепловых электростанциях, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько.Так, по его словам, накануне государственная Трипольская ТЭС, самая мощная электростанция в Киевской области, прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля. "Это серьезная проблема, — подчеркнул депутат. — Что мы будем делать в этой ситуации, когда из-за недостатка электроэнергии, не дай бог, начнутся веерные отключения, в том числе в больницах?"При этом он добавил, что "нормальные власти" в "нормальных странах" в таких случаях начинают действовать.Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.

https://ria.ru/20211102/pomosch-1757446282.html

украина

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в мире, украина, партия "батькивщина", европа, киевская область, верховная рада украины, укрэнерго, денис шмыгаль