https://ria.ru/20211105/ukraina-1757434325.html

Россиян — под запрет. Зеленский отплатил коллегам и друзьям

Россиян — под запрет. Зеленский отплатил коллегам и друзьям - РИА Новости, 05.11.2021

Россиян — под запрет. Зеленский отплатил коллегам и друзьям

Украина может запретить гастроли российских артистов. Черные списки составят силовики и правительство. Концертный локдаун продлится до тех пор, пора Москва "не... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:00

2021-11-05T08:00

2021-11-05T07:54

украина

киев

филипп киркоров

верховная рада украины

алиса

служба безопасности украины

жерар депардье

иван дорн

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Украина может запретить гастроли российских артистов. Черные списки составят силовики и правительство. Концертный локдаун продлится до тех пор, пора Москва "не вернет Крым". Под ограничения подпадут и украинцы, выступающие в России. Владимира Зеленского, сколотившего состояние за счет "агрессора", санкции не коснутся. И хотя бюджет понесет убытки — гастролеры приносили миллионы долларов, — Киев упорно продолжает смешивать политику с шоу-бизнесом.Вход воспрещенСемь лет назад украинскую границу закрыли для Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Сергея Безрукова, Михаила Боярского, Ивана Охлобыстина, Григория Лепса — они поддержали возращение Крыма в Россию. С тех пор стоит артисту выступить на полуострове, как он подпадает под запрет на Украине.Список постоянно расширяется. Тут теперь и Алиса Фрейндлих, и Филипп Киркоров, и Вика Цыганова, и Моргенштерн. Есть иностранцы: француз Жерар Депардье и итальянец Микеле Плачидо.Вот рэпера Басты почему-то нет, хотя он давал концерты в Крыму. Видимо, упущение. А Дельфина запретили в Киеве за два часа до выступления. Зрители отказались расходиться и весь вечер сами пели его песни.Антироссийскую кампанию раскручивают с завидным упорством. Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, давно отказавшийся от гастролей в России, считает, что его коллегам тоже пора определиться. "Почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие, напротив, активно гастролируют?" — возмутился он.В прошлом году телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк составил петицию с призывом закрыть для россиян украинскую сцену. Собрали 25 тысяч подписей — этого достаточно, чтобы правительство обратило внимание на документ.Выходец из КВН Зеленский, сколотивший состояние в России, дал поручение изучить общественный запрос и представить рекомендации."Силовые ведомства и кабинет министров проанализируют закон Украины "О гастролях". Потом они проработают правила мероприятий, где участвуют граждане государства-агрессора", — уточнил президент.Не все поддержали петицию. Припомнили недавнее "Досье Пандоры" — утечку об офшорах политических деятелей, в том числе Зеленского. Как выяснилось, людям из его близкого окружения принадлежат три квартиры в Лондоне.Указали, что это нажито за счет России. Если запрещать, то следует уничтожить все фильмы с Зеленским на русском. Но власти дали понять: творчество главы государства не попадет под цензуру. Ведь он "правильно" себя проявил в войне.В 2014-м, когда заполыхал юго-восток, ездил на передовую, критиковал Москву, позировал перед телекамерами с военными, жертвовал деньги. По сути, тогда и началась политическая карьера юмориста и шоумена.Сняли с поезда ЛолитуНе всем украинским артистам повезло так же, как Зеленскому. Например, Верка Сердючка — пародист Андрей Данилко зарабатывал в Москве миллионы долларов. Сейчас он в России не выступает, доходы упали.Ани Лорак представляла Украину на Евровидении в 2008-м, ей присвоили звание народной артистки. Но карьеру продолжила в "стране-агрессоре". Сейчас она в топе самых высокооплачиваемых певиц. Ей рады везде — кроме родины. Украинские ура-патриоты не раз срывали концерты.Светлана Лобода не выступает на Украине по той же причине — националисты обвиняют в предательстве.Лолиту Милявскую в 2017-м сняли с поезда Москва — Киев. Она ехала навестить мать и дочь. Ее обвинили в несогласованном посещении Керчи. Более того, артистку внесли на сайт "Миротворец" — базу данных "врагов Украины". С родными Лолита смогла повидаться только минувшим летом.Путь на родину заказан и Наташе Королевой — за "экстремизм". Певица подозревает, что СБУ не понравилась ее "Маленькая страна": "Они решили, что эта песня — про Украину".Травле подверглись Таисия Повалий, дуэт Потапа и Насти Каменских.В 2017-м Украина принимала Евровидение. Однако певицу из России Юлию Самойлову в Киев не пустили — до этого она выступала в Крыму.Музыканты не раз обращались в правоохранительные органы, просили власти приструнить ура-патриотов. Но реакции никакой. Более того, депутаты Верховной рады обсуждают закон, запрещающий гражданам Украины выступать в России — под угрозой попасть за решетку."Я музыкант, а не бита на сцене"Несмотря на санкции и запреты, украинцы пробиваются к российскому зрителю. Монатик, "Грибы", "Время и стекло" возглавляют чарты "страны-агрессора".Иван Дорн тоже родом с Украины. Он не раз говорил, что творчество вне политики. Но это и есть предательство, считают националисты. В интервью Юрию Дудю музыкант назвал Киев "младшим братом" Москвы. И тут же на него посыпались проклятья.Певица Maruv (Анна Корсун) выиграла национальный отбор на Евровидение-2019. Однако ехать туда отказалась."Я гражданка Украины, искренне ее люблю и плачу налоги. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене", — объяснила она.И опять — травля, обвинения в предательстве, требования покинуть страну.Один из комментаторов клипа "Тает лед" группы "Грибы" написал: "Браво украинцам, которые завоевали российский рынок! Между Россией и Украиной действительно растает лед — благодаря вам!" Но пока из-за новых инициатив и запретов тает скорее надежда на нормализацию отношений — даже на сцене.

https://ria.ru/20211004/ukraina-1753020589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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