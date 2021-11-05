В Дании испугались молниеносного удара со стороны России
Jyllands-Posten: российские ракеты могут долететь до Дании за десять минут
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Недавние совместные учения России и Белоруссии "Запад-2021" продемонстрировали плохую подготовленность Европы в случае полномасштабного военного конфликта. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten.
По мнению автора статьи Пера Нюхольма, Польша продолжает оставаться оплотом Европы на востоке, и у нее есть общие с Данией проблемы в области безопасности. При нападении со стороны России и Варшава, и Копенгаген окажутся в зоне риска. В первую очередь речь идет о так называемом Сувалкском коридоре — стокилометровой границе между Литвой и Польшей, которая в теории может соединить Калининградскую область с Белоруссией.
Как отмечает журналист, Москва особо специализируется на танковых войсках и пехоте, и они найдут идеальное применение на этой открытой ровной местности. "Недавние расчеты показали, что, если Россия атакует Польшу, Варшава падет на пятый день — это шокирующая оценка, о которой знают в Копенгагене. <...> Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса", — подчеркнул Нюхольм.
Автор материала также отметил, что у поляков сохранились воспоминания о неоднократных разделах страны, что, в свою очередь, выливается в их конфликты с Брюсселем из-за особого стремления к свободе. Тем не менее Варшава больше озабочена вопросами боеготовности, чем президент США Джо Байден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, посетовал автор.
"Сувалкский коридор ставит вопрос: ответит ли Вашингтон чем-нибудь, кроме громких протестов, если Россия одним неожиданным ночным маневром разделит НАТО на две части? Да слышал ли вообще о Борнхольме настолько увлеченный Китаем Джо Байден?" — подытожил Нюхольм.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических маневров "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября. Их задачей стала проверка готовности органов военного управления двух стран к совместным действиям для защиты безопасности и территориальной целостности Союзного государства.
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