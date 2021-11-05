https://ria.ru/20211105/teplo-1757767524.html

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России - РИА Новости, 05.11.2021

Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России

Температурная аномалия в центре Европейской России в ближайшие дни будет составлять 5-6 градусов, понедельник все еще будет теплым, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T03:13

2021-11-05T03:13

2021-11-05T03:13

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Температурная аномалия в центре Европейской России в ближайшие дни будет составлять 5-6 градусов, понедельник все еще будет теплым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд."Завтра (в пятницу) будет самый теплый день, в субботу тоже будет тепло. Температура будет превышать норму на шесть градусов. Днем и ночью будет 7-9 градусов. Дальше постепенное понижение температуры, но по отношению к норме все равно очень высокое. Первый рабочий день будет очень теплым, на пять градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.Он уточнил, что аномальное тепло связано с теплым ветром из Средиземноморья.

https://ria.ru/20211105/pyatnitsa-1757760018.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд