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Раскрыта страшная тайна об украинском газе
В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа - РИА Новости, 05.11.2021
Раскрыта страшная тайна об украинском газе
На Украине добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером "голубого топлива", об этом в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T02:41
2021-11-05T02:41
в мире
украина
верховная рада украины
нафтогаз украины
юрий витренко
партия "слуга народа"
давид арахамия
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На Украине добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером "голубого топлива", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук.По его словам, украинские власти должны в срочном порядке провести ревизию газодобывающей отрасли в стране."Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть &lt;...&gt; Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем - и спекулянты, и государство Украина, - 34 миллиарда кубометров газа", - заявил Дмитрук.По его словам, таких объемов добычи полностью хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум четыре миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать. "Сегодня мы его только покупаем", - напомнил парламентарий.По словам Дмитрука, у руля "Нафтогаза Украины" находятся "негодяи и воры", в частности, глава компании Юрий Витренко. При этом он заявил, что Витренко держат на данной должности лишь потому, что тот "делает классные схемы и откаты" в Офис президента Украины.Впоследствии глава "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на следующей недели фракция рассмотрит вопрос об исключении Дмитрука из своих рядов.По данным компании "Оператор ГТС Украины", в 2020 году на Украине было добыто 20 миллиардов кубометров газа.
https://ria.ru/20211030/biotoplivo-1756967098.html
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в мире, украина, верховная рада украины, нафтогаз украины, юрий витренко, партия "слуга народа", давид арахамия
02:41 05.11.2021
 
В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа

Депутат Рады Дмитрук заявил о наличии миллиардов кубометров неучтенного украинского газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На Украине добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером "голубого топлива", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук.
По его словам, украинские власти должны в срочном порядке провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.
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"Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем - и спекулянты, и государство Украина, - 34 миллиарда кубометров газа", - заявил Дмитрук.
По его словам, таких объемов добычи полностью хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум четыре миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать. "Сегодня мы его только покупаем", - напомнил парламентарий.
По словам Дмитрука, у руля "Нафтогаза Украины" находятся "негодяи и воры", в частности, глава компании Юрий Витренко. При этом он заявил, что Витренко держат на данной должности лишь потому, что тот "делает классные схемы и откаты" в Офис президента Украины.
Впоследствии глава "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на следующей недели фракция рассмотрит вопрос об исключении Дмитрука из своих рядов.
По данным компании "Оператор ГТС Украины", в 2020 году на Украине было добыто 20 миллиардов кубометров газа.
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