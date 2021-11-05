В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
Депутат Рады Дмитрук заявил о наличии миллиардов кубометров неучтенного украинского газа
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На Украине добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером "голубого топлива", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук.
По его словам, украинские власти должны в срочном порядке провести ревизию газодобывающей отрасли в стране.
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"Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем - и спекулянты, и государство Украина, - 34 миллиарда кубометров газа", - заявил Дмитрук.
По его словам, таких объемов добычи полностью хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум четыре миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать. "Сегодня мы его только покупаем", - напомнил парламентарий.
По словам Дмитрука, у руля "Нафтогаза Украины" находятся "негодяи и воры", в частности, глава компании Юрий Витренко. При этом он заявил, что Витренко держат на данной должности лишь потому, что тот "делает классные схемы и откаты" в Офис президента Украины.
Впоследствии глава "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на следующей недели фракция рассмотрит вопрос об исключении Дмитрука из своих рядов.
По данным компании "Оператор ГТС Украины", в 2020 году на Украине было добыто 20 миллиардов кубометров газа.
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