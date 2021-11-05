https://ria.ru/20211105/tayna-1757766797.html

Раскрыта страшная тайна об украинском газе

В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа - РИА Новости, 05.11.2021

Раскрыта страшная тайна об украинском газе

На Украине добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером "голубого топлива", об этом в эфире телеканала "Наш"... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T02:41

2021-11-05T02:41

2021-11-05T02:41

в мире

украина

верховная рада украины

нафтогаз украины

юрий витренко

партия "слуга народа"

давид арахамия

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. На Украине добываются миллиарды "тайных" кубометров газа, благодаря которым страна может быть экспортером "голубого топлива", об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук.По его словам, украинские власти должны в срочном порядке провести ревизию газодобывающей отрасли в стране."Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи – одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть <...> Так я вам скажу, если 40% экономики нашей страны находится в тени, то тогда, исходя из этого, мы добываем - и спекулянты, и государство Украина, - 34 миллиарда кубометров газа", - заявил Дмитрук.По его словам, таких объемов добычи полностью хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины, а как минимум четыре миллиарда кубометров страна могла бы экспортировать. "Сегодня мы его только покупаем", - напомнил парламентарий.По словам Дмитрука, у руля "Нафтогаза Украины" находятся "негодяи и воры", в частности, глава компании Юрий Витренко. При этом он заявил, что Витренко держат на данной должности лишь потому, что тот "делает классные схемы и откаты" в Офис президента Украины.Впоследствии глава "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что на следующей недели фракция рассмотрит вопрос об исключении Дмитрука из своих рядов.По данным компании "Оператор ГТС Украины", в 2020 году на Украине было добыто 20 миллиардов кубометров газа.

https://ria.ru/20211030/biotoplivo-1756967098.html

https://ria.ru/20211029/ukraina-1756871164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, верховная рада украины, нафтогаз украины, юрий витренко, партия "слуга народа", давид арахамия