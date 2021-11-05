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"Молдовагаз" попросила повысить тариф для потребителей более чем вдвое
"Молдовагаз" попросила повысить тариф для потребителей более чем вдвое - РИА Новости, 05.11.2021
"Молдовагаз" попросила повысить тариф для потребителей более чем вдвое
"Молдовагаз" попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике повысить тариф для потребителей в 2,2 раза, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:37
2021-11-05T23:24
в мире
молдавия
газпром
потребители
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. "Молдовагаз" попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике повысить тариф для потребителей в 2,2 раза, сообщила пресс-служба компании.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров. Это привело к необходимости пересмотреть тариф, который сейчас составляет 4,3 лея (25 центов)."Молдовагаз" хочет увеличить средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021-м с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (536 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, среднего давления — с 230 до 494 долларов, высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров.В случае газотранспортных сетей тариф хотят повысить на 298 долларов на тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.Согласно местному законодательству, "Молдовагаз" проводит предварительные расчеты и обращается в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ), чтобы попросить о пересмотре тарифа. НАРЭ проверяет предоставленные аргументы и расчеты и определяет, сколько будут платить жители республики за газ. При этом агентство может не согласиться с полученными данными и самостоятельно рассчитать тариф.
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в мире, молдавия, газпром, потребители, молдовагаз, спг
22:37 05.11.2021 (обновлено: 23:24 05.11.2021)
 
"Молдовагаз" попросила повысить тариф для потребителей более чем вдвое

"Молдовагаз" попросила власти страны повысить тарифы на газ для потребителей в 2,2 раза

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. "Молдовагаз" попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике повысить тариф для потребителей в 2,2 раза, сообщила пресс-служба компании.
В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров. Это привело к необходимости пересмотреть тариф, который сейчас составляет 4,3 лея (25 центов).
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"Молдовагаз" хочет увеличить средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021-м с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (536 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, среднего давления — с 230 до 494 долларов, высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров.
В случае газотранспортных сетей тариф хотят повысить на 298 долларов на тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.

"Основным фактором, обусловившим необходимость пересмотра тарифов, стало значительное повышение закупочных цен. Новый конечный тариф на природный газ по регулируемым ценам утверждается НАРЭ в рамках открытого заседания", — отметили в "Молдовагазе".

Согласно местному законодательству, "Молдовагаз" проводит предварительные расчеты и обращается в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ), чтобы попросить о пересмотре тарифа. НАРЭ проверяет предоставленные аргументы и расчеты и определяет, сколько будут платить жители республики за газ. При этом агентство может не согласиться с полученными данными и самостоятельно рассчитать тариф.
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В миреМолдавияГазпромпотребителиМолдовагазСПГ
 
 
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