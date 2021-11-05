https://ria.ru/20211105/tarif-1757835917.html

"Молдовагаз" попросила повысить тариф для потребителей более чем вдвое

"Молдовагаз" попросила повысить тариф для потребителей более чем вдвое - РИА Новости, 05.11.2021

"Молдовагаз" попросила повысить тариф для потребителей более чем вдвое

"Молдовагаз" попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике повысить тариф для потребителей в 2,2 раза, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:37

2021-11-05T22:37

2021-11-05T23:24

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КИШИНЕВ, 5 ноя — РИА Новости. "Молдовагаз" попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике повысить тариф для потребителей в 2,2 раза, сообщила пресс-служба компании.В конце октября Кишинев на пять лет продлил контракт с "Газпромом" при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что цена на газ в ноябре составит около 450 долларов за тысячу кубометров. Это привело к необходимости пересмотреть тариф, который сейчас составляет 4,3 лея (25 центов)."Молдовагаз" хочет увеличить средний тариф на поставку природного газа конечным потребителям по регулируемым ценам в 2021-м с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (536 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления предлагается увеличить с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, среднего давления — с 230 до 494 долларов, высокого давления — с 223 до 476 долларов за тысячу кубометров.В случае газотранспортных сетей тариф хотят повысить на 298 долларов на тысячу кубометров на пунктах входа и выхода.Согласно местному законодательству, "Молдовагаз" проводит предварительные расчеты и обращается в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ), чтобы попросить о пересмотре тарифа. НАРЭ проверяет предоставленные аргументы и расчеты и определяет, сколько будут платить жители республики за газ. При этом агентство может не согласиться с полученными данными и самостоятельно рассчитать тариф.

https://ria.ru/20211103/moldaviya-1757658132.html

https://ria.ru/20211104/moldaviya-1757757151.html

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в мире, молдавия, газпром, потребители, молдовагаз, спг