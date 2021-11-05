Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
Госсекретарь США Блинкен переговорил с лидерами суданского конфликта, призвал их к диалогу
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и смещенным им премьер-министром Абдаллой Хамдоком, призвав их к диалогу для восстановления гражданского правления в стране, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь призвал генерала аль-Бурхана немедленно освободить всех политических фигур, задержанных с 25 октября, и возобновить диалог, который позволит вернуться к своим обязанности премьер-министру Хамдоку и восстановит возглавляемое гражданскими лицами правление в Судане", - говорится в пресс-релизе.
В разговоре с Хамдоком Блинкен выразил надежду на то, что суданские военные предпримут необходимые шаги, позволяющие "возобновить американо-суданское партнерство, которое охватывает сотрудничество в политической, дипломатической, экономической сферах и области безопасности".
Аль-Бурхан, возглавляющий также Суверенный совет Судана, объявил 25 октября о введении чрезвычайного положения в стране и роспуске правительства. Хамдок был ненадолго задержан военными, но вскоре под давлением международного сообщества освобожден.