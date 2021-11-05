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https://ria.ru/20211105/sudan-1757767884.html
Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане - РИА Новости, 05.11.2021
Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и смещенным им премьер-министром Абдаллой... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T03:28
2021-11-05T03:28
в мире
судан
энтони блинкен
абдалла хамдок
ситуация в судане
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и смещенным им премьер-министром Абдаллой Хамдоком, призвав их к диалогу для восстановления гражданского правления в стране, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.В разговоре с Хамдоком Блинкен выразил надежду на то, что суданские военные предпримут необходимые шаги, позволяющие "возобновить американо-суданское партнерство, которое охватывает сотрудничество в политической, дипломатической, экономической сферах и области безопасности".Аль-Бурхан, возглавляющий также Суверенный совет Судана, объявил 25 октября о введении чрезвычайного положения в стране и роспуске правительства. Хамдок был ненадолго задержан военными, но вскоре под давлением международного сообщества освобожден.
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в мире, судан, энтони блинкен, абдалла хамдок, ситуация в судане
03:28 05.11.2021
 
Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане

Госсекретарь США Блинкен переговорил с лидерами суданского конфликта, призвал их к диалогу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и смещенным им премьер-министром Абдаллой Хамдоком, призвав их к диалогу для восстановления гражданского правления в стране, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Госсекретарь призвал генерала аль-Бурхана немедленно освободить всех политических фигур, задержанных с 25 октября, и возобновить диалог, который позволит вернуться к своим обязанности премьер-министру Хамдоку и восстановит возглавляемое гражданскими лицами правление в Судане", - говорится в пресс-релизе.
В разговоре с Хамдоком Блинкен выразил надежду на то, что суданские военные предпримут необходимые шаги, позволяющие "возобновить американо-суданское партнерство, которое охватывает сотрудничество в политической, дипломатической, экономической сферах и области безопасности".
Аль-Бурхан, возглавляющий также Суверенный совет Судана, объявил 25 октября о введении чрезвычайного положения в стране и роспуске правительства. Хамдок был ненадолго задержан военными, но вскоре под давлением международного сообщества освобожден.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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В миреСуданЭнтони БлинкенАбдалла ХамдокСитуация в Судане
 
 
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