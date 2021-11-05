https://ria.ru/20211105/sudan-1757767884.html

Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане

Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане - РИА Новости, 05.11.2021

Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане

Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и смещенным им премьер-министром Абдаллой... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T03:28

2021-11-05T03:28

2021-11-05T03:28

в мире

судан

энтони блинкен

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил с командующим вооруженными силами Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом и смещенным им премьер-министром Абдаллой Хамдоком, призвав их к диалогу для восстановления гражданского правления в стране, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.В разговоре с Хамдоком Блинкен выразил надежду на то, что суданские военные предпримут необходимые шаги, позволяющие "возобновить американо-суданское партнерство, которое охватывает сотрудничество в политической, дипломатической, экономической сферах и области безопасности".Аль-Бурхан, возглавляющий также Суверенный совет Судана, объявил 25 октября о введении чрезвычайного положения в стране и роспуске правительства. Хамдок был ненадолго задержан военными, но вскоре под давлением международного сообщества освобожден.

https://ria.ru/20211103/sudan-1757494672.html

судан

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в мире, судан, энтони блинкен, абдалла хамдок, ситуация в судане