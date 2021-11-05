https://ria.ru/20211105/sud-1757793300.html

Суд признал решение Апелляционного суда по делу ЮКОСа ошибкой

Суд признал решение Апелляционного суда по делу ЮКОСа ошибкой - РИА Новости, 05.11.2021

Суд признал решение Апелляционного суда по делу ЮКОСа ошибкой

Аргумент России о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно проигнорирован Апелляционным судом, к такому выводу пришел Верховный суд... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:59

2021-11-05T12:59

2021-11-05T17:20

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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Аргумент России о том, что экс-акционеры ЮКОСа совершили мошенничество, был ошибочно проигнорирован Апелляционным судом, к такому выводу пришел Верховный суд Нидерландов.В пятницу Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа и вернул дело в Апелляционный суд Амстердама."Верховный суд вынес решение в пользу РФ по одному пункту. Он считает, что по процессуальным причинам Апелляционный суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент Российской Федерации о том, что акционеры предположительно совершили мошенничество в арбитражной процедуре, и поэтому не вынес по этому поводу решение по существу. Следовательно, решения Апелляционного суда не могут оставаться в силе", - говорится в постановлении, опубликованным на сайте суда.В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им порядка 50 миллиардов долларов. Россия оспорила это решение, и в апреле 2016 года окружной суд в Гааге признал его недействительным. Однако в феврале 2020 года апелляционный суд Гааги все же обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.В мае того 2020 года министерство юстиции РФ сообщило, что Российская Федерация подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесенного им ущерба. Сообщалось, что сумма увеличилась до 57 миллиардов в связи с начислением пени.В министерстве тогда отмечали, среди прочего, что апелляционный суд пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. Контроль над активами компании был получен экс-акционерами ЮКОСа с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию. Кроме того, при управлении ЮКОСом бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия, поясняли в министерстве.

https://ria.ru/20210729/yukos-1743385742.html

https://ria.ru/20211105/yukos-1757544043.html

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нидерланды, юкос, россия, в мире