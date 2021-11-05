https://ria.ru/20211105/strelba-1757777998.html
СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках
СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках - РИА Новости, 05.11.2021
СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках
Следователи возбудили дело после стрельбы в Химках, где погиб человек, еще одного ранили, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:04
2021-11-05T10:04
2021-11-05T19:19
происшествия
химки
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело после стрельбы в Химках, где погиб человек, еще одного ранили, сообщает пресс-служба регионального управления СК."По данному факту в следственном отделе по городе Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.Отмечается, что для расследования изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения, 24 гильзы, два шарика от травматического оружия, две пули, смывы вещества бурого цвета. Назначено проведение судебно-медицинской и планируется назначение молекулярно-генетических экспертиз, устанавливается местонахождение подозреваемого.Информацию о гибели человека ранее подтвердили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
https://ria.ru/20211027/strelba-1756511247.html
химки
московская область (подмосковье)
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происшествия, химки, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
10:04 05.11.2021 (обновлено: 19:19 05.11.2021)
СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках
СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках, во время которой погиб человек