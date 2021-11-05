https://ria.ru/20211105/strelba-1757777998.html

СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках

СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках - РИА Новости, 05.11.2021

СК возбудил уголовное после стрельбы в Химках

Следователи возбудили дело после стрельбы в Химках, где погиб человек, еще одного ранили, сообщает пресс-служба регионального управления СК. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:04

2021-11-05T10:04

2021-11-05T19:19

происшествия

химки

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Следователи возбудили дело после стрельбы в Химках, где погиб человек, еще одного ранили, сообщает пресс-служба регионального управления СК."По данному факту в следственном отделе по городе Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.Отмечается, что для расследования изъяли видеозапись с камеры наружного наблюдения, 24 гильзы, два шарика от травматического оружия, две пули, смывы вещества бурого цвета. Назначено проведение судебно-медицинской и планируется назначение молекулярно-генетических экспертиз, устанавливается местонахождение подозреваемого.Информацию о гибели человека ранее подтвердили в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

https://ria.ru/20211027/strelba-1756511247.html

химки

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, химки, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)