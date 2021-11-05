https://ria.ru/20211105/ssha-1757717509.html

В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие

В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие - РИА Новости, 05.11.2021

В США применили биооружие во имя свежего воздуха: есть погибшие

На прошлой неделе по американским СМИ тихо и незаметно прошла новость: в освежителях воздуха, продающихся в популярнейших супермаркетах Walmart, были обнаружены РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T08:00

2021-11-05T08:00

2021-11-05T09:45

в мире

авторы

сша

альбукерке

министерство обороны сша

бостонский университет

walmart

россия

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На прошлой неделе по американским СМИ тихо и незаметно прошла новость: в освежителях воздуха, продающихся в популярнейших супермаркетах Walmart, были обнаружены бактерии Burkholderia pseudomallei. Это разносчики смертельно опасного заболевания мелиоидоз. Как минимум четыре человека заразились. Двое умерли — в том числе ребенок.Самое удивительное здесь то, с каким равнодушием неполживые американские СМИ излагают эту новость. Ну умерли и умерли, с кем не бывает. Walmart принес соболезнования. Освежители воздуха убрали с полок. Проданные с февраля дезодоранты предложили вернуть. Для удобства покупателей был опубликован список супермаркетов Walmart, в которых продавались смертельно опасные аэрозоли.По официальной версии, губительная инфекция попала в спреи в Индии — по месту сборки флаконов. Вероятно, Индии стоит приготовиться к американским санкциям. Однако дело в том, что бактерия Burkholderia pseudomallei — не просто бич богом забытых южных стран. Это популярнейшее биооружие, широко применявшееся на протяжении всего XX века.Ближайшая родственница этой бактерии — Burkholderia mallei — вызывает сап у лошадей и легко передается людям, приводя к летальному исходу. Немецкие военные пытались заражать ею лошадей противника еще во время Первой мировой войны. На поток поставили заражение сапом японцы во время Второй мировой. Они экспериментировали не только на лошадях, но и на людях — жестокие опыты с летальным исходом проводились на военнопленных.Японских "ученых" после войны перевезли в США и принялись перенимать опыт. Американские "ученые" работали с обеими видами бактерии Burkholderia. Авторы книги "Биобезопасность и биотерроризм: сдерживание и предотвращение биоугроз" Джеффри Райн и Ян Гларум утверждают, что в 1945 году в результате опытов сапом заболели шестеро сотрудников Кэмп-Детрика — легендарной военной биолаборатории, из которой потом вырос гигантский комплекс Форт-Детрик.С тех пор исследование Burkholderia на территории США не прекращалось. Само заболевание мелиоидоз в своем естественном виде давно исчезло. Сегодня его можно подхватить разве что в самых отсталых районах Мьянмы или Таиланда. Но вот американские военные экспериментируют с его возбудителями очень интенсивно.Вот, пожалуйста, очень познавательная работа о механизме действия Burkholderia pseudomallei, написанная в 2018 году Терезой Кракауэр, сотрудницей Форт-Детрика. Вот любопытнейшее сопоставление аэрозольных типов заражения сапом, совсем свежая работа — 2021 год. Ее авторы тоже получают жалованье в Форт-Детрике. Вот занимательное исследование мелиоидоза на организмах американских военных, осуществленное в 2019 году по заказу Министерства обороны США.Дополнительная проблема в том, что сразу после 11 сентября 2001-го американское правительство принялось вбухивать миллиарды долларов в строительство новых биолабораторий с самыми высокими уровнями опасности — третьим и четвертым. Программа патронировалась Министерством обороны, Министерством здравоохранения, а также Институтом изучения аллергических и инфекционных заболеваний, которым руководит доктор Энтони Фаучи — сегодня он главный по борьбе с коронавирусом и заболевшими им американцами.Лаборатории возводились по всей стране, несмотря на протесты местных жителей. Сегодня в них работают с самыми опасными бактериями и вирусами на планете — в том числе и с Burkholderia.И это отнюдь не только исследования. Это попытки сконструировать новые, смертельно опасные вещества. Еще в 1980-е годы бостонский микробиолог Джон Р. Мерфи, работая в Форт-Детрике, объединил гены возбудителя дифтерии и кишечной палочки, сумев создать предельно опасный токсин. "Такого еще никто не делал, — рассказывал в 2004 году ученый журналистам респектабельного издания The Boston Globe. — Это было и впрямь опасно. Получившееся вещество могло убить вообще всех млекопитающих на планете..." Недавно на базе Бостонского университета Министерство обороны США создало биолабораторию четвертого уровня. Местные жители протестовали как могли. Они открыто называли военных исследователей "биотеррористами" и утверждали, что те — случайно или сознательно — будут выпускать опасные вещества наружу. Надо сказать, что и сегодня многие американцы верят, что коронавирус был сознательно запущен в оборот американскими военными. Тема эта, разумеется, табуирована в респектабельных СМИ. Однако история утечек и опасных инцидентов в биолабораториях США поистине впечатляет.В 2003 году двое исследователей в Форт-Детрике заразились во время экспериментов лихорадкой Эбола, один из них умер. В 2004-м произошла утечка во время транспортировки спор сибирской язвы в Исследовательский институт детской больницы в Окленде. А незадолго до этого, в 2000 году, сотрудники Форт-Детрика болели сапом — фактически аналогом мелиоидоза.Интересно, что и об опасных утечках, и об акциях протеста жителей против строительства военных лабораторий американские журналисты и правозащитники еще 15-20 лет назад писали и говорили свободно. Теперь тема полностью табуирована.Хотя в той же истории с мелиоидозом есть что покопать независимому журналисту. Во-первых, непонятно, сколько там случаев было на самом деле. Коварство мелиоидоза в том, что его симптомы похожи чуть не на все опасные заболевания сразу. Высокая температура, боли в мышцах и суставах, абсцессы, стремительно развивающаяся пневмония, сепсис. Это можно принять и за туберкулез, и за грипп, и за сифилис, и даже за коронавирус. Врачу, работающему в Северном полушарии, и в голову не придет, что пациент, никогда не бывавший в Южной Азии, вдруг ни с того ни с сего подхватил редкое тропическое заболевание.Учитывая, что аэрозоли продавались с февраля, причем продано было около 3900 флаконов, количество жертв может быть значительно больше. Врачи, в жизни не сталкивавшиеся с мелиоидозом, вполне могли ставить неправильные диагнозы. Однако никто эти случаи не расследует.Во-вторых, сама версия с аэрозолями появилась далеко не сразу. Первый больной мелиоидозом умер в марте, второй — в июле. Надзорные органы отметили лишь, что американцы, не бывавшие за границей, скончались от редкого тропического заболевания. Однако ни про какие аэрозоли речи тогда не было. Эта версия возникла совсем недавно. Она позволяет свалить все на Индию — как же это удобно. Недавно точно так же американские спецслужбы сваливали возникновение коронавируса на китайцев. Потом пришлось извиняться.Бактерии, распространяющие мелиоидоз, легко подхватываются при вдыхании зараженного воздуха или контакте с кожей. Если это была утечка из военной лаборатории, потом ее могли попытаться замаскировать под неправильные освежители воздуха — там тот же тип контакта с заболевшим.Настораживают и совпадения адресов. Walmart опубликовал список своих супермаркетов, в которых якобы продавались опасные дезодоранты. Один из них находится в Калхуне — это всего сто километров от Атланты, где расположены сразу две биолаборатории четвертого уровня. Другой — в Альбукерке: по мнению защитников природы, в тамошних лабораториях секретно работают с биовеществами, причем не раз случались опасные утечки.Так кто будет виноват, если жители этих городов начнут гибнуть от редкого тропического заболевания, непонятно как добравшегося до США? Смертность от мелиоидоза достигает, при неправильном лечении, 90 процентов. А как правильно подобрать лечение, если симптомы заболевания так размыты?Конечно, в любой цивилизованной стране этот жуткий инцидент был бы поводом подать в отставку и министру здравоохранения, и Энтони Фаучи, и, возможно, даже министру обороны. Ну, в самом деле, это как вообще? Пошел человек в магазин, купил душистый спрей, попшикал в коридоре — и вдруг скончался в страшных мучениях.Однако американские партнеры совершенно не парятся из-за таких мелочей. Все руководство на местах, никаких проверок в биолабораториях не проводится. Президент страны борется за экологию — внезапно — в России. "У вас там тундра горит!" Ага-ага. Вероятно, в целях заботы о нашей экологии Россия по всем границам окружается американскими биолабораториями, в которых творится бог знает что. Похоже, партнеры уже до опытов на людях дошли.

https://ria.ru/20211104/voda-1757678479.html

https://ria.ru/20211102/aerozol-1757364341.html

https://ria.ru/20210901/rak-1748095697.html

https://rsport.ria.ru/20210930/wada-1752584151.html

https://ria.ru/20211031/rak-1757059491.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, авторы, сша, альбукерке, министерство обороны сша, бостонский университет, walmart, россия, энтони фаучи