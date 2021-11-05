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Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2021
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ
Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:10
2021-11-05T17:52
в мире
париж
франция
эммануэль макрон
протесты
александр беналла
акции протеста в париже
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 г, сообщает телеканал BFMTV.Судебный процесс по этому делу прошел в конце сентября. В общей сложности Беналля было предъявлено 12 обвинений. Прокуратура требовала в отношении Беналля 18 месяцев тюрьмы условно.В пятницу суд Парижа вынес решение, приговорив Беналля к трем годам заключения, два из которых условно. Также суд оштрафовал Беналля на 500 евро, запретил занимать государственные должности в течение 5 лет и ввел запрет на ношение оружия. Отмечается, что год заключения Беналля будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом.Бывший сотрудник службы безопасности президентской партии и близкий друг Беналля Венсен Краз приговорен к двух годам тюрьмы условно. Кроме того, по этому делу были осуждены двое бывших сотрудников полиции Максанс Креза и Лоран Симонен, которые обвинялись в том, что они передали Беналля записи с камер видеонаблюдения. Креза приговорен судом к штрафу в размере 5 тысяч евро, а Симонен - к трем месяцам тюрьмы условно.Широкий общественный резонанс дело Беналля приобрело в середине июля 2018 года после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.
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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, протесты, александр беналла, акции протеста в париже
17:10 05.11.2021 (обновлено: 17:52 05.11.2021)
 
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ

BFMTV: экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку за применение силы на протестах

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 г, сообщает телеканал BFMTV.
Судебный процесс по этому делу прошел в конце сентября. В общей сложности Беналля было предъявлено 12 обвинений. Прокуратура требовала в отношении Беналля 18 месяцев тюрьмы условно.
В пятницу суд Парижа вынес решение, приговорив Беналля к трем годам заключения, два из которых условно. Также суд оштрафовал Беналля на 500 евро, запретил занимать государственные должности в течение 5 лет и ввел запрет на ношение оружия. Отмечается, что год заключения Беналля будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом.
Бывший сотрудник службы безопасности президентской партии и близкий друг Беналля Венсен Краз приговорен к двух годам тюрьмы условно. Кроме того, по этому делу были осуждены двое бывших сотрудников полиции Максанс Креза и Лоран Симонен, которые обвинялись в том, что они передали Беналля записи с камер видеонаблюдения. Креза приговорен судом к штрафу в размере 5 тысяч евро, а Симонен - к трем месяцам тюрьмы условно.
Широкий общественный резонанс дело Беналля приобрело в середине июля 2018 года после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.09.2021
11 сентября, 14:59
Ударивший Макрона француз заявил, что не жалеет о своем поступке
 
В миреПарижФранцияЭммануэль МакронПротестыАлександр БеналлаАкции протеста в Париже
 
 
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