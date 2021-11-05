https://ria.ru/20211105/srok-1757812232.html

Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ

Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2021

Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ

Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:10

2021-11-05T17:10

2021-11-05T17:52

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

протесты

александр беналла

акции протеста в париже

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755868978_0:71:3078:1802_1920x0_80_0_0_6952f4c8a858a51e7b2ce9d04b9b0aa6.jpg

ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 г, сообщает телеканал BFMTV.Судебный процесс по этому делу прошел в конце сентября. В общей сложности Беналля было предъявлено 12 обвинений. Прокуратура требовала в отношении Беналля 18 месяцев тюрьмы условно.В пятницу суд Парижа вынес решение, приговорив Беналля к трем годам заключения, два из которых условно. Также суд оштрафовал Беналля на 500 евро, запретил занимать государственные должности в течение 5 лет и ввел запрет на ношение оружия. Отмечается, что год заключения Беналля будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом.Бывший сотрудник службы безопасности президентской партии и близкий друг Беналля Венсен Краз приговорен к двух годам тюрьмы условно. Кроме того, по этому делу были осуждены двое бывших сотрудников полиции Максанс Креза и Лоран Симонен, которые обвинялись в том, что они передали Беналля записи с камер видеонаблюдения. Креза приговорен судом к штрафу в размере 5 тысяч евро, а Симонен - к трем месяцам тюрьмы условно.Широкий общественный резонанс дело Беналля приобрело в середине июля 2018 года после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

https://ria.ru/20210911/frantsiya-1749664007.html

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, франция, эммануэль макрон, протесты, александр беналла, акции протеста в париже