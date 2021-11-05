17:10 05.11.2021 (обновлено: 17:52 05.11.2021)
Экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку, сообщили СМИ
BFMTV: экс-помощника Макрона приговорили к тюремному сроку за применение силы на протестах
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
ПАРИЖ, 5 окт - РИА Новости. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля приговорен к трём годам тюрьмы, два из них условно, по делу о применении силы на манифестации в мае 2018 г, сообщает телеканал BFMTV.
Судебный процесс по этому делу прошел в конце сентября. В общей сложности Беналля было предъявлено 12 обвинений. Прокуратура требовала в отношении Беналля 18 месяцев тюрьмы условно.
В пятницу суд Парижа вынес решение, приговорив Беналля к трем годам заключения, два из которых условно. Также суд оштрафовал Беналля на 500 евро, запретил занимать государственные должности в течение 5 лет и ввел запрет на ношение оружия. Отмечается, что год заключения Беналля будет отбывать под домашним арестом с электронным браслетом.
Бывший сотрудник службы безопасности президентской партии и близкий друг Беналля Венсен Краз приговорен к двух годам тюрьмы условно. Кроме того, по этому делу были осуждены двое бывших сотрудников полиции Максанс Креза и Лоран Симонен, которые обвинялись в том, что они передали Беналля записи с камер видеонаблюдения. Креза приговорен судом к штрафу в размере 5 тысяч евро, а Симонен - к трем месяцам тюрьмы условно.
Широкий общественный резонанс дело Беналля приобрело в середине июля 2018 года после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.
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