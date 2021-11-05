https://ria.ru/20211105/simpsons-1757591888.html
Симпсоны снялись в коротком метре вместе с Гуфи
Симпсоны снялись в коротком метре вместе с Гуфи - РИА Новости, 05.11.2021
Симпсоны снялись в коротком метре вместе с Гуфи
Disney+ выпустит короткометражный фильм "The Simpsons In Plusaversary", сообщает Deadline. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T06:07
2021-11-05T06:07
2021-11-05T06:07
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Disney+ выпустит короткометражный фильм "The Simpsons In Plusaversary", сообщает Deadline. Судя по постеру, одним из героев проекта станет Гуфи — антропоморфный пес и лучший друг Микки Мауса и Дональда Дака.Сюжет строится вокруг вечеринки, посвященной Disney+. Ее ведущими стали все Симпсоны, кроме Гомера. На ней соберутся герои из разных программ сервиса и будут звучать песни диснеевских принцесс. "Plusaversary" станет главным событием в Спрингфилде. Это не первый кроссовер звездного телесемейства. Стриминговая платформа уже выпустила ленты, в которых Гомер, Мардж и их отпрыски встречались с героями "Звездных войн" и "Мстителей". Фильм "The Simpsons In Plusaversary" с Симпсонами и Гуфи выйдет на платформе Disney+ 12 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, симпсоны
Симпсоны снялись в коротком метре вместе с Гуфи
Disney+ выпустит короткометражный короткометражный фильм "The Simpsons In Plusaversary"
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Disney+ выпустит короткометражный фильм "The Simpsons In Plusaversary", сообщает
Deadline.
Судя по постеру, одним из героев проекта станет Гуфи — антропоморфный пес и лучший друг Микки Мауса и Дональда Дака.
Сюжет строится вокруг вечеринки, посвященной Disney+. Ее ведущими стали все Симпсоны, кроме Гомера. На ней соберутся герои из разных программ сервиса и будут звучать песни диснеевских принцесс. "Plusaversary" станет главным событием в Спрингфилде.
Это не первый кроссовер звездного телесемейства. Стриминговая платформа уже выпустила ленты, в которых Гомер, Мардж и их отпрыски встречались с героями "Звездных войн" и "Мстителей".
Фильм "The Simpsons In Plusaversary" с Симпсонами и Гуфи выйдет на платформе Disney+ 12 ноября.