https://ria.ru/20211105/signal-1757765384.html

Как безопасно улучшить сигнал Wi-Fi

Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья - РИА Новости, 05.11.2021

Как безопасно улучшить сигнал Wi-Fi

Плохая погода и распространение COVID-19 вынудили россиян больше времени проводить дома, что привело к "забитости" домашних сетей Wi-Fi. Как повысить качество... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T02:08

2021-11-05T02:08

2021-11-05T02:08

технологии

wi-fi

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Плохая погода и распространение COVID-19 вынудили россиян больше времени проводить дома, что привело к "забитости" домашних сетей Wi-Fi. Как повысить качество связи и не навредить себе излучением, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по связи Сергей Половников.В нерабочие дни домашний интернет гораздо больше востребован, чем обычно. Угроза инфекции, введенные противоэпидемические меры и испортившаяся погода делают отдых перед компьютером или с планшетом в руках особенно привлекательным. Но подавляющая часть роутеров, которыми располагают россияне, поддерживают частоту 2,4 ГГц, отметил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. Нагрузка на сети, работающие именно в этом диапазоне, резко возрастает, они оказываются "забиты", и уровень сигнала может снижаться, предупредил он.По его словам, есть два способа повысить качество связи. Первый – купить более дорогой роутер, поддерживающий частоту 5 ГГц. Другой вариант – просто переставить принимающее устройство в центральную часть квартиры или дома."Очень часто роутер вешают в прихожей. Так часто делают, потому что провайдер туда протягивает провод для интернета. Это, конечно, не самое лучшее место для сетевого оборудования. Лучше всего ставить роутер в центре вашей жилплощади, чтобы все точки квартиры были равноудалены от точки доступа Wi-Fi", – предложил Сергей Половников.Беспокоиться, что излучение роутера может отрицательно повлиять на здоровье, и из-за этого размещать прибор вдали от жилых комнат, не стоит, уверен он."Если вы боитесь излучения, то я могу лишь посоветовать не ставить роутер, а при свечах читать книги. Излучение от Wi-Fi-роутера – это ерунда. Я знаю, что есть люди, которые его даже на ночь выключают, но на самом деле излучение от роутера не больше излучения от микроволновки или смартфона. Телефон мы носим в кармане и не боимся излучения, вот и тут не надо", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210915/signal-1750090388.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, wi-fi, коронавирус covid-19