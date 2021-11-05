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Как безопасно улучшить сигнал Wi-Fi
Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья - РИА Новости, 05.11.2021
Как безопасно улучшить сигнал Wi-Fi
Плохая погода и распространение COVID-19 вынудили россиян больше времени проводить дома, что привело к "забитости" домашних сетей Wi-Fi. Как повысить качество... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T02:08
2021-11-05T02:08
технологии
wi-fi
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Плохая погода и распространение COVID-19 вынудили россиян больше времени проводить дома, что привело к "забитости" домашних сетей Wi-Fi. Как повысить качество связи и не навредить себе излучением, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по связи Сергей Половников.В нерабочие дни домашний интернет гораздо больше востребован, чем обычно. Угроза инфекции, введенные противоэпидемические меры и испортившаяся погода делают отдых перед компьютером или с планшетом в руках особенно привлекательным. Но подавляющая часть роутеров, которыми располагают россияне, поддерживают частоту 2,4 ГГц, отметил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. Нагрузка на сети, работающие именно в этом диапазоне, резко возрастает, они оказываются "забиты", и уровень сигнала может снижаться, предупредил он.По его словам, есть два способа повысить качество связи. Первый – купить более дорогой роутер, поддерживающий частоту 5 ГГц. Другой вариант – просто переставить принимающее устройство в центральную часть квартиры или дома."Очень часто роутер вешают в прихожей. Так часто делают, потому что провайдер туда протягивает провод для интернета. Это, конечно, не самое лучшее место для сетевого оборудования. Лучше всего ставить роутер в центре вашей жилплощади, чтобы все точки квартиры были равноудалены от точки доступа Wi-Fi", – предложил Сергей Половников.Беспокоиться, что излучение роутера может отрицательно повлиять на здоровье, и из-за этого размещать прибор вдали от жилых комнат, не стоит, уверен он."Если вы боитесь излучения, то я могу лишь посоветовать не ставить роутер, а при свечах читать книги. Излучение от Wi-Fi-роутера – это ерунда. Я знаю, что есть люди, которые его даже на ночь выключают, но на самом деле излучение от роутера не больше излучения от микроволновки или смартфона. Телефон мы носим в кармане и не боимся излучения, вот и тут не надо", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
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технологии, wi-fi, коронавирус covid-19
02:08 05.11.2021
 
Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья

Эксперт Половников посоветовал купить другой роутер, чтобы повысить качество сигнала Wi-Fi

© Fotolia / salita2010Интернет-маршрутизатор
Интернет-маршрутизатор - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Fotolia / salita2010
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Плохая погода и распространение COVID-19 вынудили россиян больше времени проводить дома, что привело к "забитости" домашних сетей Wi-Fi. Как повысить качество связи и не навредить себе излучением, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по связи Сергей Половников.
В нерабочие дни домашний интернет гораздо больше востребован, чем обычно. Угроза инфекции, введенные противоэпидемические меры и испортившаяся погода делают отдых перед компьютером или с планшетом в руках особенно привлекательным. Но подавляющая часть роутеров, которыми располагают россияне, поддерживают частоту 2,4 ГГц, отметил руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников. Нагрузка на сети, работающие именно в этом диапазоне, резко возрастает, они оказываются "забиты", и уровень сигнала может снижаться, предупредил он.
"Дешевые роутеры, то есть 99% домашних роутеров россиян, работают в диапазоне 2,4 ГГц. Этот диапазон на сегодняшний день сильно "забит" устройствами. Это можно сравнить с дорогой, где есть две полосы. Если такая дорога идет из гигантского района, то эти полосы постоянно забиты. Вот диапазон 2,4 ГГц – это сейчас те самые две забитые полосы", – считает эксперт.
По его словам, есть два способа повысить качество связи. Первый – купить более дорогой роутер, поддерживающий частоту 5 ГГц. Другой вариант – просто переставить принимающее устройство в центральную часть квартиры или дома.
"Очень часто роутер вешают в прихожей. Так часто делают, потому что провайдер туда протягивает провод для интернета. Это, конечно, не самое лучшее место для сетевого оборудования. Лучше всего ставить роутер в центре вашей жилплощади, чтобы все точки квартиры были равноудалены от точки доступа Wi-Fi", – предложил Сергей Половников.
Беспокоиться, что излучение роутера может отрицательно повлиять на здоровье, и из-за этого размещать прибор вдали от жилых комнат, не стоит, уверен он.
"Если вы боитесь излучения, то я могу лишь посоветовать не ставить роутер, а при свечах читать книги. Излучение от Wi-Fi-роутера – это ерунда. Я знаю, что есть люди, которые его даже на ночь выключают, но на самом деле излучение от роутера не больше излучения от микроволновки или смартфона. Телефон мы носим в кармане и не боимся излучения, вот и тут не надо", – заключил Сергей Половников в интервью радио Sputnik.
Wi-fi роутер - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 01:15
В Роскачестве назвали способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi
 
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