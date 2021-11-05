https://ria.ru/20211105/sibir-1757766402.html

Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири

Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири - РИА Новости, 05.11.2021

Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири

Температурная аномалия на азиатской части страны дойдет в ближайшие дни до 20 градусов, четвертую неделю метеорологи фиксируют двузначные отклонение от нормы в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T02:17

2021-11-05T02:17

2021-11-05T02:17

общество

красноярский край

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Температурная аномалия на азиатской части страны дойдет в ближайшие дни до 20 градусов, четвертую неделю метеорологи фиксируют двузначные отклонение от нормы в регионе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд.Он отметил, что значительное превышение нормы отмечается в регионе на протяжении уже трех недель."Такой цвет красный, я бы сказал бордовый (цвет на синоптической карте означает силу аномалии - ред.) на востоке Красноярского края. Минимальные температуры в Туре будут ночью -6 градусов. Это тот регион, где температура на 20 градусов выше нормы. Норма должна быть сейчас около -30 градусов", - добавил Вильфанд.

https://ria.ru/20211105/pyatnitsa-1757760018.html

красноярский край

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2021

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общество, красноярский край, гидрометцентр, роман вильфанд