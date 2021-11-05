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На фоне локдауна россияне стали чаще покупать шашлык
На фоне локдауна россияне стали чаще покупать шашлык - РИА Новости, 05.11.2021
На фоне локдауна россияне стали чаще покупать шашлык
Нерабочие дни подстегнули траты россиян на шашлык: в октябре этого года готовых наборов либо порций мяса для этого блюда было куплено на 23% больше, чем год... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:44
2021-11-05T11:46
экономика
общество
шашлык
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни подстегнули траты россиян на шашлык: в октябре этого года готовых наборов либо порций мяса для этого блюда было куплено на 23% больше, чем год назад, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости."В топе продаж – шашлык из свинины и курицы. Высокий сезон продаж такой продукции наблюдался в период после объявления нерабочих дней, в том числе в несетевых магазинах, что говорит о росте спроса на такую продукцию со стороны дачников и горожан, уехавших за пределы городов. Похожая ситуация, но с более выразительной динамикой, наблюдалась в период первого этапа пандемии весной 2020 года", - рассказали аналитики.По их данным, средний чек покупки готовых наборов либо порции мяса для шашлыка составил 356 рублей. Это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь также на 23% превысил прошлогодний уровень. По шампурам в комплекте средний чек - 642 рубля (на 31% выше, чем год назад). Продажи выше прошлогоднего уровня на 21%.Средний чек по мангалу - 860 рублей. Это на 12% ниже, чем в прошлом году, а вот объем продаж на 23% выше прошлогоднего. По древесному углю средний чек покупки составил 273 рубля - это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь обогнал прошлогодний уровень на 15%.Аналитики подсчитали, что средний чек затрат на такой "шашлычный набор" превысил 2,1 тысячи рублей.
https://ria.ru/20211102/sber-1757387321.html
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экономика, общество, шашлык
11:44 05.11.2021 (обновлено: 11:46 05.11.2021)
 
На фоне локдауна россияне стали чаще покупать шашлык

Исследование показало. что нерабочие дни подстегнули россиян чаще покупать шашлык

© Pixabay / nikitozawrШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Pixabay / nikitozawr
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни подстегнули траты россиян на шашлык: в октябре этого года готовых наборов либо порций мяса для этого блюда было куплено на 23% больше, чем год назад, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Чек Индекс", которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"В топе продаж – шашлык из свинины и курицы. Высокий сезон продаж такой продукции наблюдался в период после объявления нерабочих дней, в том числе в несетевых магазинах, что говорит о росте спроса на такую продукцию со стороны дачников и горожан, уехавших за пределы городов. Похожая ситуация, но с более выразительной динамикой, наблюдалась в период первого этапа пандемии весной 2020 года", - рассказали аналитики.
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По их данным, средний чек покупки готовых наборов либо порции мяса для шашлыка составил 356 рублей. Это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь также на 23% превысил прошлогодний уровень. По шампурам в комплекте средний чек - 642 рубля (на 31% выше, чем год назад). Продажи выше прошлогоднего уровня на 21%.
Средний чек по мангалу - 860 рублей. Это на 12% ниже, чем в прошлом году, а вот объем продаж на 23% выше прошлогоднего. По древесному углю средний чек покупки составил 273 рубля - это на 23% выше, чем в прошлом году. Объем продаж за октябрь обогнал прошлогодний уровень на 15%.
Аналитики подсчитали, что средний чек затрат на такой "шашлычный набор" превысил 2,1 тысячи рублей.
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