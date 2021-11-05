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На Таштагольском руднике ликвидировали очаг задымления
На Таштагольском руднике ликвидировали очаг задымления - РИА Новости, 05.11.2021
На Таштагольском руднике ликвидировали очаг задымления
Очаг задымления на Таштагольском руднике в Кузбассе ликвидирован, сообщает пресс-служба компании ЕВРАЗ. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:35
2021-11-05T15:35
2021-11-05T15:40
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Очаг задымления на Таштагольском руднике в Кузбассе ликвидирован, сообщает пресс-служба компании ЕВРАЗ.На Таштагольском руднике ранее произошло задымление, пострадавших нет, горняков выводят на поверхность."Очаг задымления уже ликвидирован. Ведется проветривание и проливка", - сообщили в пресс-службе.Собеседница агентства уточнила, что эвакуированы порядка 200 горняков.
https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html
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происшествия, кемеровская область
15:35 05.11.2021 (обновлено: 15:40 05.11.2021)
На Таштагольском руднике ликвидировали очаг задымления
На Таштагольском руднике полностью ликвидировали очаг задымления