https://ria.ru/20211105/rudnik-1757804681.html

На Таштагольском руднике ликвидировали очаг задымления

На Таштагольском руднике ликвидировали очаг задымления - РИА Новости, 05.11.2021

На Таштагольском руднике ликвидировали очаг задымления

Очаг задымления на Таштагольском руднике в Кузбассе ликвидирован, сообщает пресс-служба компании ЕВРАЗ. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:35

2021-11-05T15:35

2021-11-05T15:40

происшествия

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601950239_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_8124b1f918f71d7bb2f2941ca4b50435.jpg

КЕМЕРОВО, 5 ноя – РИА Новости. Очаг задымления на Таштагольском руднике в Кузбассе ликвидирован, сообщает пресс-служба компании ЕВРАЗ.На Таштагольском руднике ранее произошло задымление, пострадавших нет, горняков выводят на поверхность."Очаг задымления уже ликвидирован. Ведется проветривание и проливка", - сообщили в пресс-службе.Собеседница агентства уточнила, что эвакуированы порядка 200 горняков.

https://ria.ru/20211103/shakhta-1757485202.html

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кемеровская область