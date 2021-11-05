https://ria.ru/20211105/ruanda-1757776516.html

Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины

Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины - РИА Новости, 05.11.2021

Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины

Реакция Европарламента на осуждение в Руанде прототипа героя фильма "Отель "Руанда" Поля Русесабаджины по обвинениям в терроризме была неискренней, так как... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:39

2021-11-05T09:39

2021-11-05T09:39

распространение коронавируса

в мире

кигали (город)

руанда

поль кагаме

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155257/65/1552576502_0:210:2048:1362_1920x0_80_0_0_ffb2fb84736fb4890d5c723decd37f03.jpg

АМСТЕРДАМ, 5 ноя - РИА Новости. Реакция Европарламента на осуждение в Руанде прототипа героя фильма "Отель "Руанда" Поля Русесабаджины по обвинениям в терроризме была неискренней, так как евродепутаты проигнорировали большую часть улик против него из-за его статуса знаменитости, считает посол страны в Нидерландах Оливье Жан Патрик Ндухунгире.Один из самых известных граждан Руанды был арестован у себя на родине в августе 2020 года сразу после прибытия из Дубая. В ходе досудебного слушания 67-летнему Русесабаджине предъявили 13 обвинений, среди которых террористическая деятельность, соучастие в убийстве, формирование вооруженной группировки и другие. В сентябре 2021 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Европарламент назвал суд политически мотивированным и потребовал немедленного освобождения Русесабаджины и репатриации в США."Реакция Европейского парламента на дело Поля Русесабаджины лицемерна и немного снисходительна, так как они требуют освобождения Поля Русесабаджины в основном по двум причинам: во-первых, они говорят, что он является гражданином Бельгии и, следовательно, гражданином Европы, и что он должен быть освобожден, а во-вторых, они говорят, что он герой", - сказал Ндухунгире РИА Новости.Голливудский фильм "Отель "Руанда" был снят в 2004 году по воспоминаниям самого Русесабаджины. В фильме рассказывается, как менеджер отеля в руандийской столице Кигали во время гражданской войны смог спасти более 1,2 тысячи беженцев, укрыв их в гостинице.Фильм номинировался на премию "Оскар", в том числе за лучший сценарий. В 2008 году была опубликована книга "Отель "Руанда", или как геноцид тутси был виден из Голливуда", в которой пересматривалась роль Русесабаджины в спасении беженцев. Одним из ее авторов был советник руандийского президента Поля Кагаме. Русесабаджина отрицает изложенную в книге версию. По сообщениям СМИ, Русесабаджина является жестким критиком действующего главы государства.Дипломат отметил, что Русесабаджина имеет двойное гражданство, никогда не отказывался от своего руандийского гражданства, и должен быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные в Руанде. Что касается его героизма, то по мнению собеседника агентства, Русесабаджина предстал перед судом не за это.Ндухингире указал при этом на главу внешней политики ЕС Жозепа Боррелля, который заявил в октябре, что исполнительный орган ЕС осведомлен об опасениях относительно надлежащей правовой процедуры в процессе над Русесабаджиной, но призвал Европейский парламент не упускать из виду серьезные обвинения в адрес этого человека и совокупность доказательств, представленных руандийской стороной.Прокуратура Руанды утверждает, что Русесабаджина в 2009 году возглавил в изгнании оппозиционное "Руандийское движение за демократические перемены", чье вооруженное крыло, Фронт национального освобождения (FLN) совершило нападения на мирных жителей в 2018 и 2019 годах, убив девять человек, в том числе девочку-подростка. Прокуратура утверждает, что Русесабаджина публично призывал к поддержке группы и, как сообщается, признался, что отправлял ей финансовые средства.

https://ria.ru/20210802/katastrofa-1744036092.html

https://ria.ru/20210629/tsar-1739120986.html

кигали (город)

руанда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кигали (город), руанда, поль кагаме