https://ria.ru/20211105/ruanda-1757776516.html
Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины
Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины - РИА Новости, 05.11.2021
Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины
Реакция Европарламента на осуждение в Руанде прототипа героя фильма "Отель "Руанда" Поля Русесабаджины по обвинениям в терроризме была неискренней, так как... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:39
2021-11-05T09:39
2021-11-05T09:39
распространение коронавируса
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кигали (город)
руанда
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АМСТЕРДАМ, 5 ноя - РИА Новости. Реакция Европарламента на осуждение в Руанде прототипа героя фильма "Отель "Руанда" Поля Русесабаджины по обвинениям в терроризме была неискренней, так как евродепутаты проигнорировали большую часть улик против него из-за его статуса знаменитости, считает посол страны в Нидерландах Оливье Жан Патрик Ндухунгире.Один из самых известных граждан Руанды был арестован у себя на родине в августе 2020 года сразу после прибытия из Дубая. В ходе досудебного слушания 67-летнему Русесабаджине предъявили 13 обвинений, среди которых террористическая деятельность, соучастие в убийстве, формирование вооруженной группировки и другие. В сентябре 2021 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Европарламент назвал суд политически мотивированным и потребовал немедленного освобождения Русесабаджины и репатриации в США."Реакция Европейского парламента на дело Поля Русесабаджины лицемерна и немного снисходительна, так как они требуют освобождения Поля Русесабаджины в основном по двум причинам: во-первых, они говорят, что он является гражданином Бельгии и, следовательно, гражданином Европы, и что он должен быть освобожден, а во-вторых, они говорят, что он герой", - сказал Ндухунгире РИА Новости.Голливудский фильм "Отель "Руанда" был снят в 2004 году по воспоминаниям самого Русесабаджины. В фильме рассказывается, как менеджер отеля в руандийской столице Кигали во время гражданской войны смог спасти более 1,2 тысячи беженцев, укрыв их в гостинице.Фильм номинировался на премию "Оскар", в том числе за лучший сценарий. В 2008 году была опубликована книга "Отель "Руанда", или как геноцид тутси был виден из Голливуда", в которой пересматривалась роль Русесабаджины в спасении беженцев. Одним из ее авторов был советник руандийского президента Поля Кагаме. Русесабаджина отрицает изложенную в книге версию. По сообщениям СМИ, Русесабаджина является жестким критиком действующего главы государства.Дипломат отметил, что Русесабаджина имеет двойное гражданство, никогда не отказывался от своего руандийского гражданства, и должен быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные в Руанде. Что касается его героизма, то по мнению собеседника агентства, Русесабаджина предстал перед судом не за это.Ндухингире указал при этом на главу внешней политики ЕС Жозепа Боррелля, который заявил в октябре, что исполнительный орган ЕС осведомлен об опасениях относительно надлежащей правовой процедуры в процессе над Русесабаджиной, но призвал Европейский парламент не упускать из виду серьезные обвинения в адрес этого человека и совокупность доказательств, представленных руандийской стороной.Прокуратура Руанды утверждает, что Русесабаджина в 2009 году возглавил в изгнании оппозиционное "Руандийское движение за демократические перемены", чье вооруженное крыло, Фронт национального освобождения (FLN) совершило нападения на мирных жителей в 2018 и 2019 годах, убив девять человек, в том числе девочку-подростка. Прокуратура утверждает, что Русесабаджина публично призывал к поддержке группы и, как сообщается, признался, что отправлял ей финансовые средства.
https://ria.ru/20210802/katastrofa-1744036092.html
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в мире, кигали (город), руанда, поль кагаме
Посол Руанды раскритиковал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины
Посол Руанды назвал реакцию парламента ЕС на осуждение Русесабаджины лицемерной
АМСТЕРДАМ, 5 ноя - РИА Новости. Реакция Европарламента на осуждение в Руанде прототипа героя фильма "Отель "Руанда" Поля Русесабаджины по обвинениям в терроризме была неискренней, так как евродепутаты проигнорировали большую часть улик против него из-за его статуса знаменитости, считает посол страны в Нидерландах Оливье Жан Патрик Ндухунгире.
Один из самых известных граждан Руанды был арестован у себя на родине в августе 2020 года сразу после прибытия из Дубая. В ходе досудебного слушания 67-летнему Русесабаджине предъявили 13 обвинений, среди которых террористическая деятельность, соучастие в убийстве, формирование вооруженной группировки и другие. В сентябре 2021 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения. Европарламент назвал суд политически мотивированным и потребовал немедленного освобождения Русесабаджины и репатриации в США.
"Реакция Европейского парламента на дело Поля Русесабаджины лицемерна и немного снисходительна, так как они требуют освобождения Поля Русесабаджины в основном по двум причинам: во-первых, они говорят, что он является гражданином Бельгии и, следовательно, гражданином Европы, и что он должен быть освобожден, а во-вторых, они говорят, что он герой", - сказал Ндухунгире РИА Новости.
Голливудский фильм "Отель "Руанда" был снят в 2004 году по воспоминаниям самого Русесабаджины. В фильме рассказывается, как менеджер отеля в руандийской столице Кигали
во время гражданской войны смог спасти более 1,2 тысячи беженцев, укрыв их в гостинице.
Фильм номинировался на премию "Оскар", в том числе за лучший сценарий. В 2008 году была опубликована книга "Отель "Руанда", или как геноцид тутси был виден из Голливуда", в которой пересматривалась роль Русесабаджины в спасении беженцев. Одним из ее авторов был советник руандийского президента Поля Кагаме
. Русесабаджина отрицает изложенную в книге версию. По сообщениям СМИ, Русесабаджина является жестким критиком действующего главы государства.
Дипломат отметил, что Русесабаджина имеет двойное гражданство, никогда не отказывался от своего руандийского гражданства, и должен быть привлечен к ответственности за преступления, совершенные в Руанде
. Что касается его героизма, то по мнению собеседника агентства, Русесабаджина предстал перед судом не за это.
"Что для нас очень сложно, так это то, что вся эта история, ее жертвы полностью забыты. Их никто не знает, они не голливудские знаменитости ... Но у нас есть депутаты Европарламента, которые не только не знают об истинной природе Русесабаджины и его сил, но просто просят освободить Поля Русесабаджину, и это то, что трудно принять с точки зрения руандийцев, так как жизни наших граждан имеют значение", - отметил посол Руанды в Нидерландах.
Ндухингире указал при этом на главу внешней политики ЕС Жозепа Боррелля, который заявил в октябре, что исполнительный орган ЕС осведомлен об опасениях относительно надлежащей правовой процедуры в процессе над Русесабаджиной, но призвал Европейский парламент не упускать из виду серьезные обвинения в адрес этого человека и совокупность доказательств, представленных руандийской стороной.
Прокуратура Руанды утверждает, что Русесабаджина в 2009 году возглавил в изгнании оппозиционное "Руандийское движение за демократические перемены", чье вооруженное крыло, Фронт национального освобождения (FLN) совершило нападения на мирных жителей в 2018 и 2019 годах, убив девять человек, в том числе девочку-подростка. Прокуратура утверждает, что Русесабаджина публично призывал к поддержке группы и, как сообщается, признался, что отправлял ей финансовые средства.