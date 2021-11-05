https://ria.ru/20211105/ruanda-1757774693.html
Руанда создаст завод по производству вакцин от COVID-19 в 2022 году
Руанда создаст завод по производству вакцин от COVID-19 в 2022 году - РИА Новости, 05.11.2021
Руанда создаст завод по производству вакцин от COVID-19 в 2022 году
Руанда и Сенегал в середине 2022 года наладят производство мРНК-вакцин от COVID-19, разработанных немецкой компанией BioNtech, сообщил РИА Новости посол Руанды... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:10
2021-11-05T09:10
2021-11-05T09:12
распространение коронавируса
в мире
дакар (город)
кигали (город)
европа
африканский союз
коронавирус covid-19
вакцина pfizer/biontech
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АМСТЕРДАМ, 5 ноя - РИА Новости. Руанда и Сенегал в середине 2022 года наладят производство мРНК-вакцин от COVID-19, разработанных немецкой компанией BioNtech, сообщил РИА Новости посол Руанды в Нидерландах Оливье Жан Патрик Ндухунгире.Трехсторонний меморандум о взаимопонимании между BioNTech, правительством Руанды и сенегальским Институтом Пастера в Дакаре был подписан на минувшей неделе в кулуарах встречи министров иностранных дел Африканского союза и Европейского союза в столице Руанды Кигали."Завод по производству вакцин на основе мРНК в Руанде, который откроется в середине будущего года, (будет) гарантировать, что Руанда сможет производить вакцины в целом, потому что мы видели, что для вакцин от COVID существует проблема справедливости (распределения) между странами", - заявил Ндухунгире.По оценкам Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, только 5,5% из 1,2 миллиарда человек на континенте были полностью вакцинированы против коронавируса. Дипломат объяснил низкий уровень вакцинации против COVID-19 в Африке прививочным национализмом стран Европы и Северной Америки, которые, по его словам, держат запасы для себя. В свою очередь производство вакцин в Африке обеспечит равный к ним доступ и ускорит национальные кампании по вакцинации.По словам Ндухунгирехе, около 30% населения Руанды получили хотя бы одну дозу, а 15% прошли полную иммунизацию. Почти все взрослое население Кигали, эпицентра национальной вспышки болезни, полностью вакцинировано.Руанда входит в десятку наиболее вакцинированных африканских стран.Ранее немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской компанией Pfizer разработала вакцину от COVID-19, объявила о планах начать строительство первого современного предприятия по производству вакцин на основе мРНК в Африканском союзе в середине 2022 года. Компания планирует выпускать около 50 миллионов доз вакцин от коронавируса, постепенно увеличивая свои производственные возможности до нескольких сотен миллионов доз вакцин в год. Отмечается, что новое предприятие может стать первым в производственной сети вакцин на континенте. BioNTech также планирует передать технологии производства и местным партнерам. Вакцина Pfizer/BioNTech при испытаниях показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.
https://ria.ru/20211007/atom-1753507661.html
https://ria.ru/20211014/vaktsina-1754515502.html
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в мире, дакар (город), кигали (город), европа, африканский союз, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech
09:10 05.11.2021 (обновлено: 09:12 05.11.2021)
Руанда создаст завод по производству вакцин от COVID-19 в 2022 году
Руанда создаст завод по производству вакцин BioNtech от COVID-19 в 2022 году
АМСТЕРДАМ, 5 ноя - РИА Новости. Руанда
и Сенегал
в середине 2022 года наладят производство мРНК-вакцин от COVID-19, разработанных немецкой компанией BioNtech, сообщил РИА Новости посол Руанды в Нидерландах Оливье Жан Патрик Ндухунгире.
Трехсторонний меморандум о взаимопонимании между BioNTech, правительством Руанды и сенегальским Институтом Пастера в Дакаре
был подписан на минувшей неделе в кулуарах встречи министров иностранных дел Африканского союза
и Европейского союза в столице Руанды Кигали
.
"Завод по производству вакцин на основе мРНК в Руанде, который откроется в середине будущего года, (будет) гарантировать, что Руанда сможет производить вакцины в целом, потому что мы видели, что для вакцин от COVID существует проблема справедливости (распределения) между странами", - заявил Ндухунгире.
По оценкам Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний, только 5,5% из 1,2 миллиарда человек на континенте были полностью вакцинированы против коронавируса. Дипломат объяснил низкий уровень вакцинации против COVID-19 в Африке
прививочным национализмом стран Европы
и Северной Америки
, которые, по его словам, держат запасы для себя. В свою очередь производство вакцин в Африке обеспечит равный к ним доступ и ускорит национальные кампании по вакцинации.
По словам Ндухунгирехе, около 30% населения Руанды получили хотя бы одну дозу, а 15% прошли полную иммунизацию. Почти все взрослое население Кигали, эпицентра национальной вспышки болезни, полностью вакцинировано.
"Мы должны производить вакцины в Руанде, вот почему этот первый шаг к созданию завода по производству вакцин в Руанде касается вакцин в целом, это не конкретное предприятие для вакцин против COVID, это для вакцин в целом, и я думаю, что в первую очередь это важно для обеспечения справедливости в секторе здравоохранения", - подчеркнул собеседник агентства.
Руанда входит в десятку наиболее вакцинированных африканских стран.
Ранее немецкая компания BioNTech, которая совместно с американской компанией Pfizer разработала вакцину от COVID-19, объявила о планах начать строительство первого современного предприятия по производству вакцин на основе мРНК в Африканском союзе в середине 2022 года. Компания планирует выпускать около 50 миллионов доз вакцин от коронавируса, постепенно увеличивая свои производственные возможности до нескольких сотен миллионов доз вакцин в год. Отмечается, что новое предприятие может стать первым в производственной сети вакцин на континенте. BioNTech также планирует передать технологии производства и местным партнерам. Вакцина Pfizer/BioNTech при испытаниях показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.