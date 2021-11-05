https://ria.ru/20211105/roshal-1757805302.html

Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой

Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой - РИА Новости, 06.11.2021

Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой

Не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар - это преступление, есть иные формы несогласия, заявил президент Национальной Медицинской Палаты РИА Новости, 06.11.2021

2021-11-05T15:41

2021-11-05T15:41

2021-11-06T00:04

распространение коронавируса

происшествия

еврейская автономная область

леонид рошаль

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар - это преступление, есть иные формы несогласия, заявил президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль, комментируя ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье.Ранее сообщалось, что из-за нежелания сделать прививку от коронавируса, согласно постановления Роспотребнадзора ЕАО (первую дозу - до 15 ноября, вторую - до 15 декабря), коллектив двух филиалов "скорой" Облучья и Пашково написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган ранее заверил РИА Новости, что проживающие в Облученском районе люди без оперативной помощи медиков не останутся."Национальная Медицинская Палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь - тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?", - сказал Рошаль, которого цитирует пресс-служба Нацмедпалаты.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757768082.html

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происшествия, еврейская автономная область, леонид рошаль, коронавирус в россии