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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/roshal-1757805302.html
Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой
Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой - РИА Новости, 06.11.2021
Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой
Не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар - это преступление, есть иные формы несогласия, заявил президент Национальной Медицинской Палаты РИА Новости, 06.11.2021
2021-11-05T15:41
2021-11-06T00:04
распространение коронавируса
происшествия
еврейская автономная область
леонид рошаль
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар - это преступление, есть иные формы несогласия, заявил президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль, комментируя ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье.Ранее сообщалось, что из-за нежелания сделать прививку от коронавируса, согласно постановления Роспотребнадзора ЕАО (первую дозу - до 15 ноября, вторую - до 15 декабря), коллектив двух филиалов "скорой" Облучья и Пашково написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган ранее заверил РИА Новости, что проживающие в Облученском районе люди без оперативной помощи медиков не останутся."Национальная Медицинская Палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь - тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?", - сказал Рошаль, которого цитирует пресс-служба Нацмедпалаты.
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происшествия, еврейская автономная область, леонид рошаль, коронавирус в россии
15:41 05.11.2021 (обновлено: 00:04 06.11.2021)
 
Рошаль раскритиковал медработников в ЕАО, уволившихся из филиалов скорой

Президент НМП Рошаль осудил решение медиков в ЕАО уволиться из-за отказа прививаться

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Не оказывать медицинскую помощь пациентам и ставить их под удар - это преступление, есть иные формы несогласия, заявил президент Национальной Медицинской Палаты Леонид Рошаль, комментируя ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Облучье.
Ранее сообщалось, что из-за нежелания сделать прививку от коронавируса, согласно постановления Роспотребнадзора ЕАО (первую дозу - до 15 ноября, вторую - до 15 декабря), коллектив двух филиалов "скорой" Облучья и Пашково написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган ранее заверил РИА Новости, что проживающие в Облученском районе люди без оперативной помощи медиков не останутся.
"Национальная Медицинская Палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь - тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста. Какой подлый человек за вами стоит?", - сказал Рошаль, которого цитирует пресс-служба Нацмедпалаты.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 03:41Распространение коронавируса
В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
 
Распространение коронавирусаПроисшествияЕврейская автономная областьЛеонид РошальКоронавирус в России
 
 
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