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Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины - РИА Новости, 05.11.2021
Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
Температура на грядущей неделе в центре Европейской России будет около нуля, ожидаются осадки, автолюбителям стоит сменить резину, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T03:41
2021-11-05T03:41
2021-11-05T03:41
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Температура на грядущей неделе в центре Европейской России будет около нуля, ожидаются осадки, автолюбителям стоит сменить резину, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра (входит в состав Росгидромета) Роман Вильфанд."Уже во вторник в центре Европейской России будет около нуля, прогнозируются небольшие осадки. Понятно, что они будут в виде снега, мокрого снега или дождя… Начиная со среды температура будет около нормы, около нуля. Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колесах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить", - сказал Вильфанд.Он отметил, что близкие к нулю температуры сохраняться до конца недели.
https://ria.ru/20211004/shiny-1752940460.html
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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд
Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
Вильфанд посоветовал автомобилистам не затягивать с заменой резины на колесах