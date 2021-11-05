https://ria.ru/20211105/rezhim-1757809981.html

В Алтайском крае отказались продлевать нерабочие дни

В Алтайском крае отказались продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021

В Алтайском крае отказались продлевать нерабочие дни

Режим нерабочих дней решили не продлять в Алтайском крае, с 8 ноября в регионе начнётся полноценная рабочая неделя, возобновится учебный процесс в школах,... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:38

2021-11-05T16:38

2021-11-05T16:38

распространение коронавируса

алтайский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Режим нерабочих дней решили не продлять в Алтайском крае, с 8 ноября в регионе начнётся полноценная рабочая неделя, возобновится учебный процесс в школах, сообщает пресс-служба губернатора региона."С 8 ноября Алтайский край вернется к обычному рабочему графику. Решение об этом принято в пятницу 5 ноября на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Введенный по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс", - говорится сообщении.По предложению управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе планируют расширить перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. В настоящее время обсуждаются изменения в этот перечень."В действующей редакции антиковидного указа предъявление QR-кодов станет обязательным с 15 ноября на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия)", - напоминает пресс-служба.При этом ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться тяжелой. "Продолжает расти количество заболевших, только за прошедшие сутки получено подтверждение диагноза почти у 500 жителей края", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии