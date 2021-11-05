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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/rezhim-1757809981.html
В Алтайском крае отказались продлевать нерабочие дни
В Алтайском крае отказались продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021
В Алтайском крае отказались продлевать нерабочие дни
Режим нерабочих дней решили не продлять в Алтайском крае, с 8 ноября в регионе начнётся полноценная рабочая неделя, возобновится учебный процесс в школах,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:38
2021-11-05T16:38
распространение коронавируса
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус в россии
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БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Режим нерабочих дней решили не продлять в Алтайском крае, с 8 ноября в регионе начнётся полноценная рабочая неделя, возобновится учебный процесс в школах, сообщает пресс-служба губернатора региона."С 8 ноября Алтайский край вернется к обычному рабочему графику. Решение об этом принято в пятницу 5 ноября на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Введенный по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс", - говорится сообщении.По предложению управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе планируют расширить перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. В настоящее время обсуждаются изменения в этот перечень."В действующей редакции антиковидного указа предъявление QR-кодов станет обязательным с 15 ноября на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия)", - напоминает пресс-служба.При этом ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться тяжелой. "Продолжает расти количество заболевших, только за прошедшие сутки получено подтверждение диагноза почти у 500 жителей края", - уточняется в сообщении.
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алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус в россии
16:38 05.11.2021
 
В Алтайском крае отказались продлевать нерабочие дни

Власти Алтайского края отказались продлевать нерабочие дни после седьмого ноября

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖенщина проходит мимо витрины магазина в Москве
Женщина проходит мимо витрины магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БАРНАУЛ, 5 ноя - РИА Новости. Режим нерабочих дней решили не продлять в Алтайском крае, с 8 ноября в регионе начнётся полноценная рабочая неделя, возобновится учебный процесс в школах, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"С 8 ноября Алтайский край вернется к обычному рабочему графику. Решение об этом принято в пятницу 5 ноября на заседании регионального оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Введенный по указу президента страны период нерабочих дней завершится в воскресенье, с 8 ноября начнется полноценная рабочая неделя, а в школах возобновится учебный процесс", - говорится сообщении.
По предложению управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в регионе планируют расширить перечень организаций, вход в которые будет осуществляться по QR-кодам. В настоящее время обсуждаются изменения в этот перечень.
"В действующей редакции антиковидного указа предъявление QR-кодов станет обязательным с 15 ноября на входе в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия)", - напоминает пресс-служба.
При этом ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией продолжает оставаться тяжелой. "Продолжает расти количество заболевших, только за прошедшие сутки получено подтверждение диагноза почти у 500 жителей края", - уточняется в сообщении.
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Распространение коронавирусаАлтайский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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