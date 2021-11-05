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Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора
Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора - РИА Новости, 05.11.2021
Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T09:21
2021-11-05T09:21
валерий рашкин
вячеслав володин
генеральная прокуратура рф
госдума рф
дело о незаконной охоте с участием рашкина
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина (КПРФ), если поступит обращение генпрокурора."Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание. Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", - заявил Володин в интервью телеканалу "Россия - 24".Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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валерий рашкин, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина
09:21 05.11.2021
 
Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора

Спикер Госдумы Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время выступления председателя правительства РФ Михаила Мишустина в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2020 год - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина (КПРФ), если поступит обращение генпрокурора.
"Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание. Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", - заявил Володин в интервью телеканалу "Россия - 24".
Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.
Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.
Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Валерий Рашкин на месте задержания в Лысогорском районе Саратовской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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Валерий РашкинВячеслав ВолодинГенеральная прокуратура РФГосдума РФДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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