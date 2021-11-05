https://ria.ru/20211105/rashkin-1757775441.html

Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора

Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора - РИА Новости, 05.11.2021

Володин пообещал рассмотреть дело Рашкина в случае обращения генпрокурора

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:21

2021-11-05T09:21

2021-11-05T09:21

валерий рашкин

вячеслав володин

генеральная прокуратура рф

госдума рф

дело о незаконной охоте с участием рашкина

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина (КПРФ), если поступит обращение генпрокурора."Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание. Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", - заявил Володин в интервью телеканалу "Россия - 24".Ранее в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области рассказали РИА Новости, что Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. По утверждению самого депутата, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы нашли еще и шкуру, и другие части животного.Уголовное дело о незаконной охоте пока возбуждено по факту. В текущей квалификации дело предполагает до двух лет лишения свободы, но, как пояснили РИА Новости юристы, в дальнейшем обвинение могут ужесточить, и санкция составит уже до пяти лет.Расследованием уголовного дела о незаконной охоте в Саратовской области с участием депутата Валерия Рашкина теперь занимается центральный аппарат СК РФ, сообщила ранее официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

https://radiosputnik.ria.ru/20211031/okhota-1757115093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий рашкин, вячеслав володин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, дело о незаконной охоте с участием рашкина