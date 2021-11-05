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Жителей Центральной России ждет рекордная температура
Жителей Центральной России ждет рекордная температура - РИА Новости, 05.11.2021
Жителей Центральной России ждет рекордная температура
Температура днем в пятницу в центральной части России приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов, однако день будет дождливым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T00:12
2021-11-05T03:37
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
гидрометцентр
роман вильфанд
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Температура днем в пятницу в центральной части России приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов, однако день будет дождливым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что максимальные значение для 5 ноября было зафиксировано в 1938 году и составляет 12,9 градуса. Вильфанд напомнил, что погоду определяют воздушные массы с юга.В целом, по словам синоптика, температурная аномалия в центре Европейской России в ближайшие дни будет составлять пять-шесть градусов, теплым будет и следующий понедельник.При этом в Сибири температурная аномалия достигнет в ближайшие дни 20 градусов. "Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация", - отметил Вильфанд.Он напомнил, что значительное превышение нормы отмечается в регионе на протяжении уже трех недель. "Такой цвет красный, я бы сказал бордовый (цвет на синоптической карте означает силу аномалии - ред.) на востоке Красноярского края. Минимальные температуры в Туре будут ночью -6 градусов. Это тот регион, где температура на 20 градусов выше нормы. Норма должна быть сейчас около -30 градусов", - заключил ученый.
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общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, россия
00:12 05.11.2021 (обновлено: 03:37 05.11.2021)
 
Жителей Центральной России ждет рекордная температура

Вильфанд: температура в пятницу в Центральной России достигнет плюс 13 градусов

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛюди на Красной площади в Москве
Люди на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Температура днем в пятницу в центральной части России приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов, однако день будет дождливым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центре в пятницу будет самый теплый день в ноябре. Температура приблизится к своим рекордным значениям. Температура будет 11-13 градусов, ночная температура также будет достаточно высокой - около 7-8 градусов (тепла). По прогнозу Росгидромета, дождь, местами умеренный. Очень теплая, облачная, ветреная погода", - сказал Вильфанд.
Он отметил, что максимальные значение для 5 ноября было зафиксировано в 1938 году и составляет 12,9 градуса.
Вильфанд напомнил, что погоду определяют воздушные массы с юга.
В целом, по словам синоптика, температурная аномалия в центре Европейской России в ближайшие дни будет составлять пять-шесть градусов, теплым будет и следующий понедельник.
При этом в Сибири температурная аномалия достигнет в ближайшие дни 20 градусов. "Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация", - отметил Вильфанд.

Он напомнил, что значительное превышение нормы отмечается в регионе на протяжении уже трех недель. "Такой цвет красный, я бы сказал бордовый (цвет на синоптической карте означает силу аномалии - ред.) на востоке Красноярского края. Минимальные температуры в Туре будут ночью -6 градусов. Это тот регион, где температура на 20 градусов выше нормы. Норма должна быть сейчас около -30 градусов", - заключил ученый.
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ОбществоФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)ГидрометцентрРоман ВильфандРоссия
 
 
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