https://ria.ru/20211105/pyatnitsa-1757760018.html

Жителей Центральной России ждет рекордная температура

Жителей Центральной России ждет рекордная температура - РИА Новости, 05.11.2021

Жителей Центральной России ждет рекордная температура

Температура днем в пятницу в центральной части России приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов, однако день будет дождливым, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T00:12

2021-11-05T00:12

2021-11-05T03:37

общество

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

гидрометцентр

роман вильфанд

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Температура днем в пятницу в центральной части России приблизится к рекордной отметке в плюс 13 градусов, однако день будет дождливым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что максимальные значение для 5 ноября было зафиксировано в 1938 году и составляет 12,9 градуса. Вильфанд напомнил, что погоду определяют воздушные массы с юга.В целом, по словам синоптика, температурная аномалия в центре Европейской России в ближайшие дни будет составлять пять-шесть градусов, теплым будет и следующий понедельник.При этом в Сибири температурная аномалия достигнет в ближайшие дни 20 градусов. "Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация", - отметил Вильфанд.Он напомнил, что значительное превышение нормы отмечается в регионе на протяжении уже трех недель. "Такой цвет красный, я бы сказал бордовый (цвет на синоптической карте означает силу аномалии - ред.) на востоке Красноярского края. Минимальные температуры в Туре будут ночью -6 градусов. Это тот регион, где температура на 20 градусов выше нормы. Норма должна быть сейчас около -30 градусов", - заключил ученый.

https://ria.ru/20211102/tuman-1757339408.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), гидрометцентр, роман вильфанд, россия